B2B Şirketleri İçin GEO Danışmanlığı Neden Önemli?B2B şirketlerinde satın alma kararları genellikle uzun araştırma süreçleri, teknik değerlendirmeler ve birden fazla karar vericinin katılımıyla gerçekleşir. Potansiyel müşteriler bir ürün veya hizmet için teklif almadan önce farklı tedarikçileri karşılaştırır, teknik özellikleri inceler ve ihtiyaçlarına uygun çözümü belirlemeye çalışır. ChatGPT, Gemini ve Perplexity gibi süper zeka platformları da bu araştırma sürecinde kullanılabilecek yeni bilgi kaynakları arasında yer alıyor.
B2B şirketleri için GEO danışmanlığı, markaların süper zeka destekli aramalarda doğru hizmetlerle ilişkilendirilmesini, potansiyel müşterilerin araştırma sorularında görünür olmasını ve dijital otoritelerinin güçlendirilmesini hedefler. Webtures tarafından sunulan GEO danışmanlığı, B2B markaların teknik uzmanlıklarını, hizmet kapsamlarını ve sektörel deneyimlerini süper zeka sistemleri tarafından daha anlaşılabilir hale getirmeye yönelik çalışmalar içerir.
B2B Şirketlerinde GEO Neden Önemli Hale Geliyor?Geleneksel B2B pazarlamasında dijital görünürlük büyük ölçüde Google aramaları, sektörel yayınlar ve kurumsal web siteleri üzerinden değerlendirilir. Ancak süper zeka destekli arama platformları, kullanıcıların bilgiye ulaşma biçimini genişletiyor.
Örneğin bir satın alma yöneticisi Google'da "endüstriyel ambalaj üreticileri" araması yapabileceği gibi ChatGPT'ye "Gıda sektörüne uygun endüstriyel ambalaj çözümleri sunan firmalar hangileri?" sorusunu da yöneltebilir.
İkinci sorguda kullanıcı yalnızca şirket isimlerini değil, belirli ihtiyaçlarına uygun sağlayıcıları ve bu sağlayıcıların sunduğu çözümleri öğrenmek isteyebilir.
Bu nedenle B2B şirketleri açısından yalnızca genel sektör anahtar kelimelerinde görünür olmak yeterli olmayabilir. Markanın hangi problemleri çözdüğü, hangi sektörlere hizmet verdiği ve rakiplerinden hangi özellikleriyle ayrıştığı da açık biçimde anlatılmalıdır.
GEO çalışmaları, bu bilgilerin farklı arama ve yanıt sistemlerinde nasıl temsil edildiğini değerlendirmeye yardımcı olur.
B2B Satın Alma Süreçlerinde ChatGPT Nasıl Kullanılabilir?B2B satın alma süreçlerinde kullanıcıların araştırma ihtiyacı, satın alma kararının aşamasına göre değişebilir.
İlk aşamada kullanıcı belirli bir soruna yönelik çözüm alternatiflerini araştırabilir. Daha sonra farklı ürünleri karşılaştırabilir, teknik gereksinimleri inceleyebilir ve potansiyel tedarikçiler hakkında bilgi edinebilir.
Örneğin üretim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin satın alma ekibi şu soruları sorabilir:
- Endüstriyel üretimde enerji tüketimini azaltan çözümler nelerdir?
- Türkiye'de bu çözümleri sunan şirketler hangileri?
- Farklı üreticilerin teknolojileri arasındaki farklar nelerdir?
- Bir tedarikçi seçerken hangi teknik sertifikalar incelenmeli?
- Yüksek kapasiteli üretim için hangi sistem daha uygundur?
Markanın yalnızca kendi ismiyle yapılan aramalarda görünmesi, henüz şirketi tanımayan potansiyel müşterilere ulaşmak açısından yeterli değildir.
Bu nedenle B2B GEO stratejilerinde markasız sorgular ve çözüm odaklı araştırmalar da değerlendirilmelidir.
B2B GEO Stratejisi Nasıl Oluşturulur?B2B şirketlerinde GEO stratejisi oluşturulurken öncelikle hedef kitlenin ihtiyaçları ve satın alma sürecindeki araştırma davranışları belirlenmelidir.
Bir ürün veya hizmetin satın alınmasında teknik uzmanlar, satın alma yöneticileri ve üst düzey yöneticiler farklı kriterleri değerlendirebilir.
Örneğin teknik ekip ürünün performans özellikleriyle ilgilenirken satın alma departmanı maliyetleri, teslimat koşullarını ve tedarik sürekliliğini araştırabilir.
Bu nedenle içerik stratejisinin yalnızca tek bir kullanıcı profiline göre oluşturulması doğru değildir.
GEO çalışmalarında öncelikle mevcut görünürlük analiz edilmeli, ardından hedeflenen sorgularda hangi rakiplerin önerildiği ve hangi kaynakların kullanıldığı incelenmelidir.
Sonraki aşamada web sitesindeki içeriklerin bu sorulara ne kadar kapsamlı yanıt verdiği değerlendirilmelidir.
Eksik hizmet açıklamaları, güncelliğini kaybetmiş teknik bilgiler ve yetersiz ürün karşılaştırmaları, öncelikli iyileştirme alanları arasında yer alabilir.
B2B Şirketleri İçin Hangi İçerikler GEO Açısından Önemli?B2B şirketlerinin web sitelerinde yalnızca ürün veya hizmet tanıtımlarına yer verilmesi, kullanıcıların bütün araştırma ihtiyaçlarını karşılamayabilir.
Özellikle teknik özelliklerin ve kullanım senaryolarının ayrıntılı biçimde açıklandığı içerikler önemlidir.
B2B GEO çalışmalarında şu içerik türleri değerlendirilebilir:
- Teknik ürün rehberleri: Ürünlerin özelliklerini, kullanım alanlarını ve teknik gereksinimlerini açıklayan içerikler.
- Çözüm karşılaştırmaları: Farklı teknolojilerin veya hizmet modellerinin avantajlarını ve sınırlamalarını anlatan sayfalar.
- Sektörel kullanım örnekleri: Ürün veya hizmetlerin farklı sektörlerde nasıl kullanıldığını açıklayan içerikler.
- Vaka analizleri: Gerçek projelerde karşılaşılan sorunları ve uygulanan çözümleri gösteren çalışmalar.
- Sık sorulan sorular: Teslimat, kurulum, bakım, sertifikasyon ve hizmet kapsamına ilişkin açıklamalar.
Örneğin bir makine üreticisinin yalnızca ürün kapasitesini belirtmesi yerine hangi üretim koşullarında kullanılabileceğini ve hangi işletmeler için uygun olduğunu açıklaması, potansiyel müşterilerin değerlendirme sürecini kolaylaştırabilir.
Agentic AI B2B Şirketlerinin Dijital Görünürlüğünü Nasıl Değiştiriyor?Süper zeka platformlarının gelişmesiyle birlikte yalnızca bilgi sağlayan sistemlerin yanında kullanıcı adına belirli görevleri gerçekleştirebilen ajan tabanlı çözümler de önem kazanıyor.
Agentic AI olarak adlandırılan bu yaklaşımda sistemler, verilen yetkiler ve teknik entegrasyonlar kapsamında bilgi toplama, seçenekleri değerlendirme ve bazı işlem adımlarını yürütme gibi görevlerde kullanılabilir.
B2B şirketleri açısından bu durum, web sitelerinin yalnızca bilgi sunmasının değil, sundukları bilgilerin karşılaştırılabilir ve işlem süreçlerinde kullanılabilir olmasının da önem kazanabileceğini gösteriyor.
Örneğin bir satın alma sürecinde ürünlerin teknik özelliklerinin karşılaştırılması, uygun tedarikçilerin belirlenmesi veya teklif talebi için gerekli bilgilerin hazırlanması ajan destekli süreçlerin kullanım alanları arasında değerlendirilebilir.
Webtures'ın Agentic Web Optimization hizmeti, web sitelerinin süper zeka ajanları tarafından anlaşılabilir ve belirli görevlerde kullanılabilir hale getirilmesine odaklanır. Hizmet bilgilerinin erişilebilir olması, teknik verilerin doğru yapılandırılması ve işlem süreçlerinin açık biçimde tanımlanması bu yaklaşımın önemli parçalarıdır.
Ancak her B2B web sitesinin otomatik işlem yapılabilir hale getirilmesi zorunlu değildir. Gerekli entegrasyonlar ve yetki sınırları, şirketin iş modeline göre değerlendirilmelidir.
B2B Şirketlerinde Dijital Otorite GEO Performansını Nasıl Etkileyebilir?B2B satın alma kararlarında güvenilirlik ve uzmanlık önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alır.
Özellikle yüksek bütçeli veya teknik bilgi gerektiren ürünlerde potansiyel müşteriler, tedarikçinin deneyimini ve sunduğu çözümlerin uygunluğunu araştırabilir.
Bu nedenle şirketlerin uzmanlıklarını yalnızca tanıtım ifadeleriyle değil, doğrulanabilir bilgilerle ortaya koyması gerekir.
Sektörel araştırmalar, teknik dokümanlar, uzman görüşleri ve gerçek proje örnekleri bu açıdan değerlendirilebilir.
Örneğin bir endüstriyel ekipman üreticisinin uyguladığı çözümlere ilişkin teknik veriler yayınlaması, şirketin uzmanlığının daha açık biçimde anlaşılmasını sağlayabilir.
Bağımsız sektörel yayınlarda yer almak da markanın dijital varlığını destekleyebilir. Ancak her backlink veya marka bahsetmesinin doğrudan süper zeka görünürlüğünü artıracağı düşünülmemelidir.
Önemli olan, şirket hakkında erişilebilir bilgilerin güvenilir, ilgili ve doğrulanabilir olmasıdır.
B2B GEO Çalışmalarında Başarı Nasıl Ölçülür?B2B şirketlerinde GEO çalışmalarının başarısını yalnızca marka adının ChatGPT yanıtlarında geçmesiyle değerlendirmek yeterli değildir.
Markanın hangi kullanıcı sorularında önerildiği, hangi hizmetlerle ilişkilendirildiği ve rakiplerine göre nasıl konumlandığı da analiz edilmelidir.
Bunun yanında kaynak gösterilme oranı ve süper zeka platformlarından gelen web sitesi ziyaretleri de takip edilebilir.
Ancak B2B sektöründe satın alma süreçleri uzun olabileceğinden görünürlük artışının hemen satışa dönüşmesi beklenmemelidir.
Örneğin bir kullanıcı ChatGPT üzerinden bir tedarikçi hakkında bilgi edindikten sonra şirketin web sitesini farklı bir kanaldan ziyaret edebilir veya satın alma kararını haftalar sonra verebilir.
Bu nedenle görünürlük metrikleri ile ticari performans göstergeleri birlikte değerlendirilmelidir.
Takip edilebilecek göstergeler arasında teklif talepleri, form gönderimleri, nitelikli potansiyel müşteriler ve gerçekleşen satışlar bulunur.
Bu noktada Webtures'ın SI & Agentic Analytics hizmeti, süper zeka kaynaklı ziyaretleri, ajan erişimlerini ve iş sonuçlarını aynı ölçüm yaklaşımı içerisinde değerlendirmeye odaklanır.
Ölçümleme sürecinde bütün müşteri etkileşimlerinin eksiksiz biçimde belirlenemeyebileceği dikkate alınmalı ve görünürlük değişimleri doğrudan satış artışı olarak yorumlanmamalıdır.
B2B GEO Çalışmalarında En Sık Yapılan Hatalar Nelerdir?B2B şirketlerinin GEO çalışmalarında karşılaşabileceği sorunlardan biri, yalnızca genel sektör anahtar kelimelerine odaklanmaktır.
Potansiyel müşteriler çoğu zaman belirli bir ürün kategorisini araştırmak yerine çözmek istedikleri problemi açıklayan sorular yöneltebilir.
Bir diğer hata, teknik ürün ve hizmet bilgilerinin yeterince açık sunulmamasıdır. Özellikle teknik özelliklerin yalnızca indirilebilir kataloglarda veya görsellerde bulunması, önemli bilgilere erişimi zorlaştırabilir.
Ayrıca yalnızca marka adı içeren sorguların takip edilmesi, yeni müşteri kazanımı açısından önemli olabilecek markasız araştırmaların gözden kaçmasına neden olabilir.
Son olarak GEO çalışmalarının yalnızca içerik üretiminden oluştuğunu düşünmek de eksik bir yaklaşımdır.
Teknik erişilebilirlik, içerik mimarisi, marka otoritesi ve performans ölçümü birlikte ele alınmalıdır.
Sonuç olarak B2B şirketleri için dijital görünürlük, yalnızca web sitesine trafik çekmekten ibaret değildir. Potansiyel müşterilerin araştırma ve tedarikçi değerlendirme süreçlerinde doğru bilgilerle karşılaşması da önemlidir.
GEO danışmanlığı, markaların ChatGPT, Gemini ve Perplexity gibi platformlarda hangi sorularda görünür olduğunu analiz ederek içerik stratejilerinin ve dijital varlıklarının geliştirilmesine yardımcı olabilir.
Özellikle teknik ürünler sunan, uzun satın alma süreçlerine sahip veya uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren B2B şirketlerinde görünürlüğün doğru ölçülmesi ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgilerin erişilebilir olması önem taşır.
Webtures, GEO, Agentic Web Optimization ve SI & Agentic Analytics gibi birbirini tamamlayan hizmetleriyle B2B markaların süper zeka destekli arama deneyimlerinde bulunabilirliğini, web sitelerinin ajanlar tarafından kullanılabilirliğini ve dijital performanslarının ölçümlenmesini birlikte ele alan bir yaklaşım sunar.
B2B şirketlerinin hedefi yalnızca süper zeka yanıtlarında önerilmek değil, potansiyel müşterilerin araştırma ve karar verme süreçlerinde güvenilir ve değerlendirilebilir bir seçenek olarak yer almaktır.