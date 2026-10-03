Isparta’da Kaya Balık’ta tezgâhlar Taze balıklarla şenlendi

Tezgâhlarda balık bereketi

Balık sofralarının adresi

Taze balık için Kaya Balık

Kaya Balık

Isparta’da balık sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgâhlarında hareketlilik yaşanmaya başladı., her gün farklı balık çeşitlerini müşterileriyle buluştururken, rengârenk ve bol çeşitli tezgâhlarıyla dikkat çekiyor.Yeni Çarşamba Pazarı’nda hizmet veren Kaya Balık’tagibi farklı balık çeşitlerinin yanı sıragibi deniz ürünleri de satışa sunuluyor.Balık sezonunun başlamasıyla birlikte Kaya Balık’ın tezgâhları da adeta renkleniyor. Günün taze ürünleri özenle hazırlanırken, farklı damak zevklerine hitap eden çok sayıda balık çeşidi müşterilerin beğenisine sunuluyor.Özellikle sofralarında taze balığa yer vermek isteyen vatandaşlar,de yararlanabiliyor.Kaya Balık’ta yalnızca çeşitlilik değil, ürünlerin sunumu da dikkat çekiyor. Tezgâhlarda özenle sergilenen balıklar, müşterilere seçim yaparken geniş bir alternatif sunuyor.İster tavada, ister fırında, ister ızgarada...Mevsimin balıkları, sofralarda farklı pişirme yöntemleriyle lezzete dönüşüyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında balık tüketiminin artmasıyla birlikte Kaya Balık’ta da alışveriş hareketliliğinin devam etmesi bekleniyor.Kaya Balık, bireysel müşterilerin yanı sırade sağlıyor.Isparta’da uzun süredir balık ve deniz ürünleri alanında hizmet veren Kaya Balık, geniş ürün yelpazesi ve günlük taze ürünleriyle balık alışverişini kolaylaştırıyor., yeni sezonda da taze balık arayanları Yeni Çarşamba Pazarı’ndaki mağazasına bekliyor.Yeni Çarşamba Pazarı No: 9, Isparta0 246 220 20 700 530 072 21 80