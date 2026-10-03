Isparta’da Kaya Balık’ta tezgâhlar Taze balıklarla şenlendi

Isparta’da Kaya Balık’ta tezgâhlar Taze balıklarla şenlendi
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G.Tarihi: 03.10.2026 13:08
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Isparta’da Kaya Balık’ta tezgâhlar Taze balıklarla şenlendi

Sonbaharın gelişiyle birlikte balık sezonu da hareketlendi. Isparta’da taze balık ve deniz ürünleri denince akla gelen adreslerden Kaya Balık’ta tezgâhlar birbirinden farklı balık çeşitleriyle doldu.
Isparta’da balık sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgâhlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Kaya Balık, her gün farklı balık çeşitlerini müşterileriyle buluştururken, rengârenk ve bol çeşitli tezgâhlarıyla dikkat çekiyor.
Yeni Çarşamba Pazarı’nda hizmet veren Kaya Balık’ta palamut, hamsi, levrek, çupra, somon, lüfer, barbun, mercan ve sazan gibi farklı balık çeşitlerinin yanı sıra kalamar ve karides gibi deniz ürünleri de satışa sunuluyor.

Tezgâhlarda balık bereketi

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte Kaya Balık’ın tezgâhları da adeta renkleniyor. Günün taze ürünleri özenle hazırlanırken, farklı damak zevklerine hitap eden çok sayıda balık çeşidi müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Özellikle sofralarında taze balığa yer vermek isteyen vatandaşlar, temizlenmiş ve pişirmeye hazır balık seçeneklerinden de yararlanabiliyor.
Kaya Balık’ta yalnızca çeşitlilik değil, ürünlerin sunumu da dikkat çekiyor. Tezgâhlarda özenle sergilenen balıklar, müşterilere seçim yaparken geniş bir alternatif sunuyor.

Balık sofralarının adresi

İster tavada, ister fırında, ister ızgarada...
Mevsimin balıkları, sofralarda farklı pişirme yöntemleriyle lezzete dönüşüyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında balık tüketiminin artmasıyla birlikte Kaya Balık’ta da alışveriş hareketliliğinin devam etmesi bekleniyor.
Kaya Balık, bireysel müşterilerin yanı sıra restoran ve işletmelere yönelik balık ve deniz ürünleri tedariki de sağlıyor.

Taze balık için Kaya Balık

Isparta’da uzun süredir balık ve deniz ürünleri alanında hizmet veren Kaya Balık, geniş ürün yelpazesi ve günlük taze ürünleriyle balık alışverişini kolaylaştırıyor.
Karada balık almanın adresi Kaya Balık, yeni sezonda da taze balık arayanları Yeni Çarşamba Pazarı’ndaki mağazasına bekliyor.
Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No: 9, Isparta
Telefon: 0 246 220 20 70
WhatsApp: 0 530 072 21 80

Kaya Balık

Tazeliğin, çeşitliliğin ve balık lezzetinin Isparta’daki adresi.

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