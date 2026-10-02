Isparta’da araçlara teknoloji ve güvenlik dokunuşu

Kaza kayıt kameralı multimedya sistemleri

Orijinal teyplere kamera montajı

Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda grubuna özel uygulamalar

Oto müzik ve görüntü sistemleri

Gündem Oto Müzik Isparta’da hizmet veriyor

Isparta’daalanında hizmet veren, farklı marka ve model araçlara yönelik teknoloji çözümleriyle araç sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.Özelliklevekonusunda çalışmalar yapan Gündem Oto Müzik, araçların mevcut yapısına uygun uygulamalar gerçekleştiriyor.Araçlarda hem multimedya özelliklerini hem de kamera teknolojisini bir arada kullanmak isteyenler içinuygulanıyor.Dokunmatik multimedya ekranları, geri görüş kamerası ve araç içi görüntüleme özellikleriyle sürüş deneyimine teknoloji ve kullanım kolaylığı kazandırılıyor.Aracının orijinal multimedya veya teyp sistemini değiştirmek istemeyen araç sahipleri içinda yapılıyor.Mevcut sisteme uygun çözümlerle geri görüş kamerası uygulamaları gerçekleştirilirken, araç sahiplerinin orijinal ekranlarını kullanmaya devam edebilmesine yönelik uygulamalar sunuluyor.Gündem Oto Müzik, özelliklekamera ve multimedya uygulamaları gerçekleştiriyor.Araç modeline ve mevcut donanıma göre uygun kamera ve bağlantı çözümleri değerlendirilerek montaj işlemleri yapılıyor.Gündem Oto Müzik yalnızca kamera ve multimedya sistemleriyle sınırlı kalmayarak, araçlarınkonusunda da hizmet veriyor.Farklı marka ve model araçlar için ihtiyaçlara göre ses ve görüntü sistemleri oluşturuluyor.Araç teknolojilerini yenilemek, geri görüş kamerası veya kaza kayıt sistemi ekletmek ya da mevcut ses sistemini geliştirmek isteyenlerile iletişime geçebilir.Sanayi Mahallesi, 3236 Sokak No: 4 / Isparta0 546 244 53 100 541 837 09 35@gundemotomuzik