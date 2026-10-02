Isparta’da araçlara teknoloji ve güvenlik dokunuşu

Isparta’da araçlara teknoloji ve güvenlik dokunuşu
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G.Tarihi: 02.10.2026 01:08
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Isparta’da araçlara teknoloji ve güvenlik dokunuşu

Isparta’da oto müzik, multimedya ve araç görüntü sistemleri alanında hizmet veren Gündem Oto Müzik, farklı marka ve model araçlara yönelik teknoloji çözümleriyle araç sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Özellikle kaza kayıt kameralı multimedya sistemleri ve orijinal teyplere kamera montajı konusunda çalışmalar yapan Gündem Oto Müzik, araçların mevcut yapısına uygun uygulamalar gerçekleştiriyor.

Kaza kayıt kameralı multimedya sistemleri

Araçlarda hem multimedya özelliklerini hem de kamera teknolojisini bir arada kullanmak isteyenler için kaza kayıt kameralı multimedya sistemleri uygulanıyor.
Dokunmatik multimedya ekranları, geri görüş kamerası ve araç içi görüntüleme özellikleriyle sürüş deneyimine teknoloji ve kullanım kolaylığı kazandırılıyor.

Orijinal teyplere kamera montajı

Aracının orijinal multimedya veya teyp sistemini değiştirmek istemeyen araç sahipleri için orijinal teyplere kamera montajı da yapılıyor.
Mevcut sisteme uygun çözümlerle geri görüş kamerası uygulamaları gerçekleştirilirken, araç sahiplerinin orijinal ekranlarını kullanmaya devam edebilmesine yönelik uygulamalar sunuluyor.

Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda grubuna özel uygulamalar

Gündem Oto Müzik, özellikle Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda grubu araçlarda kamera ve multimedya uygulamaları gerçekleştiriyor.
Araç modeline ve mevcut donanıma göre uygun kamera ve bağlantı çözümleri değerlendirilerek montaj işlemleri yapılıyor.

Oto müzik ve görüntü sistemleri

Gündem Oto Müzik yalnızca kamera ve multimedya sistemleriyle sınırlı kalmayarak, araçların ses sistemleri, hoparlör, amfi, subwoofer, bagaj ve iç dizayn uygulamaları konusunda da hizmet veriyor.
Farklı marka ve model araçlar için ihtiyaçlara göre ses ve görüntü sistemleri oluşturuluyor.

Gündem Oto Müzik Isparta’da hizmet veriyor

Araç teknolojilerini yenilemek, geri görüş kamerası veya kaza kayıt sistemi ekletmek ya da mevcut ses sistemini geliştirmek isteyenler Gündem Oto Müzik ile iletişime geçebilir.
Gündem Oto Müzik
Sanayi Mahallesi, 3236 Sokak No: 4 / Isparta
Erdi Özdemir: 0 546 244 53 10
Okan İş: 0 541 837 09 35
Instagram: @gundemotomuzik
Gündem Oto Müzik — Oto müzik, multimedya ve görüntü sistemlerinde Isparta’nın adreslerinden biri.

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