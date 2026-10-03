Isparta’da PPF kaplama ile araçlara görünmez koruma

Isparta’da PPF kaplama ile araçlara görünmez koruma
ISPARTA REKLAM AJANSI TANITIM HABERLERİ
104 Okunma
0

Isparta’da PPF kaplama ile araçlara görünmez koruma

Talat Car Detailing, araçların boya yüzeyini dış etkenlere karşı korumaya yönelik PPF kaplama uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Otomobil sahipleri için aracın ilk günkü görünümünü korumak kadar, boya yüzeyini günlük kullanımın oluşturabileceği dış etkenlerden korumak da önem taşıyor. Isparta’da araç bakım ve detailing alanında hizmet veren Talat Car Detailing, PPF kaplama uygulamasıyla araç sahiplerine boya koruma konusunda profesyonel bir çözüm sunuyor.

Özellikle yeni araç sahiplerinin tercih ettiği PPF (Paint Protection Film), aracın dış yüzeyine uygulanan şeffaf bir koruma filmi olarak öne çıkıyor. Uygulama, aracın orijinal görünümünü korumaya yardımcı olurken boya yüzeyinin çeşitli dış etkenlere karşı korunmasını amaçlıyor.

PPF kaplama neden tercih ediliyor?

Günlük kullanım sırasında araçların kaput, tampon, çamurluk ve diğer dış yüzeyleri; yoldan sıçrayan taş ve çakıl parçaları, sürtünmeler, güneş ışınları, kuş pisliği ve çeşitli çevresel etkenlerle karşı karşıya kalabiliyor.

PPF kaplama, boya yüzeyi ile dış ortam arasında koruyucu bir tabaka oluşturarak bu tür etkenlerin oluşturabileceği yıpranmalara karşı araca ekstra koruma sağlamayı hedefliyor.

PPF kaplamanın öne çıkan özellikleri

  • Taş ve çakıl darbelerine karşı koruma
  • Çizik ve sürtünmelere karşı dayanıklılık
  • UV ışınlarına karşı koruma
  • Kuş pisliği, reçine ve çeşitli çevresel etkilere karşı koruma
  • Bazı özel film teknolojilerinde yüzey çiziklerinin kendini yenilemesine yardımcı olan özellikler
  • Aracın boya yüzeyinin ve ikinci el görünümünün korunmasına katkı

Aracın orijinal görünümünü korumaya yardımcı oluyor

PPF uygulamasının öne çıkan taraflarından biri de şeffaf yapısı sayesinde aracın mevcut renk ve tasarımının görünümünü büyük ölçüde korumasıdır. Böylece araç sahipleri, boya yüzeyini korumaya yönelik bir uygulama yaptırırken aracın fabrika çıkışındaki görünümünden de vazgeçmek zorunda kalmıyor.

Özellikle sıfır araçlarda boya yüzeyinin mümkün olduğunca uzun süre korunmasını isteyen kullanıcılar için PPF kaplama dikkat çeken uygulamalar arasında yer alıyor.

PPF ile seramik kaplama arasındaki fark

Araç koruma uygulamaları arasında PPF kaplama ve seramik kaplama sıkça birlikte anılsa da iki uygulamanın kullanım amacı birbirinden farklıdır.

PPF kaplama ağırlıklı olarak boya yüzeyini fiziksel etkilere karşı korumaya yönelik bir uygulama olarak öne çıkarken, seramik kaplama yüzeye parlaklık, su ve kir iticilik gibi özellikler kazandırmaya yönelik uygulanır.

Bu nedenle araç için hangi uygulamanın daha uygun olduğunun, aracın kullanım şekli ve mevcut boya durumuna göre değerlendirilmesi önem taşıyor.

Talat Car Detailing’de araçlara özel bakım

Talat Car Detailing yalnızca PPF kaplama ile sınırlı kalmayan hizmetleriyle de araç sahiplerine kapsamlı bakım seçenekleri sunuyor. İşletmede seramik kaplama, boya koruma, pasta cila, detaylı iç temizlik, far temizleme ve yenileme, motor temizliği ve profesyonel araç bakımı gibi farklı uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

Araçlarının hem dış görünümünü hem de boya yüzeyini korumak isteyen sürücüler, ihtiyaçlarına uygun uygulamalar hakkında profesyonel destek alabiliyor.

Aracınıza değer katın

PPF kaplama ile aracınızın boya yüzeyini korumaya başlayın.

Isparta’da profesyonel araç koruma ve detailing uygulamaları arayanlar için Talat Car Detailing, PPF kaplama ve diğer araç bakım uygulamalarıyla hizmet veriyor.

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon liralık ürün ele geçirildi
98.6 Radyo Isparta: Şehrin sesini çevre illere taşıyor
Mürüvvet Başdeğirmen Vefatının 2. Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Isparta’da: "Tarım Bu Ülkenin Güvenlik Meselesidir"
TESK Genel Kurulunda Isparta Rüzgarı: Divan Başkanlığı Ahmet Tural’a Emanet Edildi
Isparta Ticaret Borsasında Seçim Heyecanı: Başkan Hüdai Şahin’den Üyelere Sandık Çağrısı
Akaryakıtta zamlı tarife başladı: Tabelalar değişti
Doğalgazda yeni dönem: İşte Isparta’daki sınır...
Isparta’nın vergi rekortmenleri belli oldu: Zirvede Metro var
Ömür boyu nafaka döneminde yeni dönem başlıyor
Isparta merkezde 7 elektrik saatlik kesintisi olacak!
Isparta’da Gökçay, Kirazlıtepe ve Andık seferlerine kış düzenlemesi
Isparta için kuvvetli yağış uyarısı: Yerel sağanak bekleniyor
Isparta’da deprem! 1,6 büyüklüğünde sarsıntı
Ispartalılara Müjde: Yıkılan Tarihi Okulun İnşaatı Başladı! İşte Yeni Projenin Detayları
Isparta’da araç kiralama dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama
Isparta’da 100 kişilik toplum yararına program başlıyor
Motorine 5,57 lira indirim geldi! Yeni fiyatlar belli oldu
Isparta’da çakarlı araç sahibine 173 bin TL ceza
Vatan Mahallesi’nde yeşil alan beklentisi: “Artık burası düzenlensin”
Isparta’da 21 Eylül’de 9 ilçede elektrik kesintisi
Isparta’da emniyet müdürü değişmedi
Isparta Trafiğinde Rekor Artış: Her İki Kişiden Birine Araç Düşüyor!
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: Tostta Eritme Peyniri Yasaklandı
Isparta'da Sabah Sabah 1.5 Büyüklüğünde Deprem!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
POPÜLER HABERLER
Mürüvvet Başdeğirmen Vefatının 2. Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı
Mürüvvet Başdeğirmen Vefatının 2. Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı
Isparta’nın vergi rekortmenleri belli oldu: Zirvede Metro var
Isparta’nın vergi rekortmenleri belli oldu: Zirvede Metro var
Isparta'da saç kesiminde kişiye özel dokunuş: Anatomik kesim
Isparta'da saç kesiminde kişiye özel dokunuş: Anatomik kesim
Akaryakıtta zamlı tarife başladı: Tabelalar değişti
Akaryakıtta zamlı tarife başladı: Tabelalar değişti