Sıfır araç alırken ekspertiz yaptırmanın önemi, Pilot Garage Oto Ekspertiz Isparta açıkladı

Pilot Garage Isparta Ekspertiz Merkezi

Aracınız hakkında Detaylı Rapor en geç 40 Dakikada Elinizde!

Adres:

Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16

Randevu ve Bilgi için Telefon:

0 551 002 32 32

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ispartapilotgarage.com

Sıfır araç almayı düşünenlerin ekspertiz hizmeti alması gerekiyor mu? Bu konu son günlerde yaşanan hasarlı sıfır araç mağduriyetlerinin artmasıyla daha da bir önem kazandı ve mutlaka bir Oto Ekspertiz firmasından detaylı bir raporla araçlarının durumu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.Aksi halde farkında olmadan aldıkları sıfır aracın hasarlı olduğunu yıllar sonra anlaşılması telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur.Yani vatandaş sıfır araç aldım diye satıcı firmaya güvenerek aldığı aracın kaportasında veya başka aksamlarında değişen parçaların olduğu son günlerde karşılaşılan bir durum oldu. Hatta noter huzurunda durum tespiti yapmak zorunda kalan mağdur tüketicileri basında yer aldığı görüldü.Bu sebeple konu hakkında uyarılarda bulunan Türkiye’nin, En İyiMarkası Ödüllüyetkililerisıfır araç alacak olanlar için de mutlaka detaylı ekspertiz çalışması yaptırın, detaylı rapor alın içiniz rahat olsun” dedi.Pilot Garage'da işinin uzmanı sertifikalı ustalar satın almak istediğiniz araçlarınızın ekspertiz raporunu hassas ve son sistem ölçüm cihazları kullanarak detaylı bir şekilde hazırlamaktadır.için otonuzu gönül rahatlığıyla buraya getirebilirsiniz.Araç sahipleri, Oto Ekspertizden detaylı bir raporla araçlarının durumu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için,yalnızcaila, sizlere kusursuz bir araç raporlaması sunabilmektedir.