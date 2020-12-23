Türkiye'nin oto ekspertiz markası AUTOEXPER Isparta'ya şube açtı. Kısa bir süre için şube açılışına özel ekspertiz raporu100 TL'dir.
Isparta'da en detaylı kontrol, en detaylı raporlama AUTOREXPER'de!
''UZMAN KADRO
Autoexper şubelerinde ekspertiz raporları, konusunda uzman, detaylı eğitim sisteminden geçirilmiş ve sertifikalandırılmış uzman personeller tarafından hazırlanmaktadır.''
''GÜVENCE SİSTEMİ
Şubelerimizden almış olduğunuz ekspertiz raporları Autoexper güvence sistemi kapsamındadır. Bu sistemde raporlarda hata olması durumunda değer kaybı bedeli ödüyoruz.Biz hizmetimize o kadar güveniyoruz ki hata durumunda kaybınızı ödemeyi taahhüt ediyoruz.''
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