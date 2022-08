Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Aydın Baruş, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve beraberindekilerle Yakaören Köyünde geleneksel hale getirilen aşure günü yemeğine katıldıktan sonra evi yanan aileyi ziyaret etti. Yeni ev yapımı için malzeme desteği vereceklerini belirten Başkan Başdeğirmen, “Devletimiz zorda kalan hiç kimseyi yalnız bırakmaz. Bunun örneğini de görüyorsunuz. Her yerde varız, hepimiz buradayız” dedi.Merkeze bağlı Yakaören Köyünde birlik ve beraberlik adına her yıl kaynatılan aşure kazanları bu yıl da kaynatıldı. Köyde düzenlenen aşure günü yemeğine Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse ve vatandaşlar katıldı. Yemeğin ardından Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve beraberindekiler vatandaşlarla sohbet etti.Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daha önce 6 köye doğalgaz sözü verdiklerini belirterek, Yakaören Köyünün de bu yılsonuna kadar doğalgaza kavuşacağını söyledi. Doğalgazın köylere gelmesi için belediye olarak önemli sözler verdiklerini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Doğalgazın buralara girmesi şuanda mümkün değildi. Biz üzerimize düşeni yapacağımızı belirttik ve bu süreç hızlandırıldı. Ankara’da konuyla ilgili sayın valimiz, milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte çok önemli mesailer yaptık. Siz bu sene doğalgazı yakın, bu işin güzelliğini yaşayın, diğer seneye de kalan ne varsa hep birlikte yapalım. İl Genel Meclisi Başkanımız da burada. Kendisiyle birlikte eksiklikleri tamamlayalım” şeklinde konuştu.Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindekiler 26 Temmuz 2022 tarihinde çıkan yangında evi yanan Hidayet-Vesile Güngör çiftini de ziyaret ederek, yangın ve evin durumuyla ilgili bilgiler aldılar. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni ev yapılması için gerekli malzeme desteği verilmesi talimatını verdi. Başkan Başdeğirmen, “Briketin eksiğini ve kiremidi gönderelim. Çatısı ve ahşabını siz buradan ayarlayın. Tuvalet ve banyosunun seramiklerini de gönderelim. Yapıma başlayın eksiği kalırsa devamını da göndeririz. Başlarsak Allah’ın izniyle kısa sürede bitiririz. Vatandaşlarımız da gerekeni yapar. Ayrıca çimento da gönderelim. Devletimiz zorda kalan hiç kimseyi yalnız bırakmaz. Bunun örneği de görüyorsunuz. Her yerde varız, hepimiz buradayız” görüşlerinde bulundu.Vatandaşlar da Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, “Siz gibi devlet büyüklerimiz olduktan sonra biz rahat oluruz” dediler.