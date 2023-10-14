Isparta Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Haberleri

İl Müdürü Yakup Kütük, Isparta'daki Şarkikaraağaç ve Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezleri'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bu tür ziyaretler, İl Müdürü'nün doğrudan sahadaki çalışmaları ve personelle etkileşimi gözlemlemesine olanak tanır. Ayrıca, çalışanlarla istişarelerde bulunarak kurumların işleyişini geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için fikir alışverişinde bulunabilir. Bu ziyaretler, yerel düzeydeki sosyal hizmet faaliyetlerini yönlendirmeye ve koordine etmeye yardımcı olabilir.































Isparta İl Müdürü Yakup Kütük, yeni atanan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan'ı makamında ziyaret ederek kendisine hayırlı olsun dileklerinde bulunmuş. Aynı zamanda yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı hakkında istişarelerde bulunmuş ve yeni eğitim öğretim yılının da başarılı geçmesi için dileklerde bulunmuş gibi görünüyor. Bu tür ziyaretler, yerel yönetimler ve üniversiteler arasındaki işbirliğini ve iletişimi güçlendirmeye yardımcı olabilir.





































Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile Çalıştayı, Barida Otel'de gerçekleşti. Bu çalıştay, ülke genelinde gerçekleştirilen bir etkinlikti ve burada elde edilen sonuçlar, gelecek ay gerçekleşecek Aile Şurası için bir rehber oluşturacak gibi görünüyor. Bu tür çalıştaylar, aile politikalarının ve hizmetlerinin daha iyi anlaşılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olabilir. Isparta İl Müdürü Yakup Kütük, yeni atanan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan'ı makamında ziyaret ederek kendisine hayırlı olsun dileklerinde bulunmuş. Aynı zamanda yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı hakkında istişarelerde bulunmuş ve yeni eğitim öğretim yılının da başarılı geçmesi için dileklerde bulunmuş gibi görünüyor. Bu tür ziyaretler, yerel yönetimler ve üniversiteler arasındaki işbirliğini ve iletişimi güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Isparta Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İl Müdürü Yakup Kütük, Yalvaç ilçesinde bulunan Hasan Emine Büyükkutlu Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Yaşlı misafirlerle birebir sohbet eden Müdür Kütük, şu açıklamalarda bulundu: "Bugün, burada yaşayan misafirlerimizle güzel bir gün geçiriyoruz. Sosyal devlet anlayışımız gereği, yaşlılarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Her bir misafirimizin mutluluğu ve aramızdaki sevgi bağı, çalışma azmimizi artırıyor. Onların mutlu ve huzurlu olmaları, bizlerin de bu mutluluğu ve huzuru paylaşmamızı sağlıyor."Bu tür ziyaretler, yaşlı bireylerin toplumda önemli bir yerde olduğunu hissetmelerine ve onlara verilen değeri artırır. Ayrıca, huzurevi ve benzeri tesislerde kalan yaşlılar için sosyal etkileşim ve toplumsal katılımın teşvik edilmesi önemlidir.Isparta İl Müdürü Yakup Kütük, Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi'ni çalışma ziyareti için ziyaret etti. Müdür Kütük, mesai arkadaşlarıyla görüşmelerde bulundu. Ayrıca, Senirkent ilçesinde devam eden Huzurevi inşaatında da incelemelerde bulundu.Bu tür ziyaretler, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak ve çalışanlar arasındaki işbirliğini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilir. İl Müdürünün incelemelerde bulunarak sahadaki çalışmaları görmesi, işlerin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamaya yardımcı olabilir.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ilçelerde bulunan kurum müdürleri ile bir araya gelerek İstişare ve Çalışma Toplantısı düzenledi. Toplantının amacı, kurumlar arasındaki işbirliğini artırmak, projeleri değerlendirmek ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak olarak görünüyor. İl Müdürü Yakup Kütük'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, kurumların güncel çalışmalarını ve gelecekteki projelerini ele almak için bir fırsat sunmuş olmalıdır. Bu tür toplantılar, kamu hizmetlerinin daha etkili bir şekilde sunulmasına katkı sağlar.