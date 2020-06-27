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Vodafone, "Geleceğe Hazır Şebeke" ile kişiye özel hizmet sunacak

Vodafone, 5G'ye giden yolda önemli bir kilometretaşı olan Geleceğe Hazır Şebeke altyapısıyla müşterileri için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayacak - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıs

Vodafone, "Geleceğe Hazır Şebeke" ile kişiye özel hizmet sunacak
Ekonomi
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İSTANBUL - Vodafone, 5G'ye giden yolda önemli bir kilometretaşı olan Geleceğe Hazır Şebeke altyapısıyla müşterileri için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, şebeke altyapısını yenilikçi teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor.

Türkiye'de 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip Vodafone, şimdi de Geleceğe Hazır Şebeke ile global deneyimini Türkiye'ye taşıyarak müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda altyapı geliştirme çalışmalarına hız veren Vodafone, Geleceğe Hazır Şebeke (Next Generation Network - NGN) altyapısıyla müşterileri için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayacak.

Vodafone, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine göre farklılaşan Geleceğe Hazır Şebeke ile daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunacak.

- "Daha akıllı ve müşteri odaklı bir şebeke kuruyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, "teknoloji iletişimi şirketi" olma vizyonuyla faaliyet gösterdiklerini belirterek, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için şebeke altyapısını yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Bu kapsamda hayata geçirdikleri Geleceğe Hazır Şebeke ile mevcut mobil altyapılarını daha hızlı, daha esnek ve gecikme süresi daha düşük bir yapıya kavuşturduklarını kaydeden Rerolle, şu bilgileri verdi.

"Geleceğe Hazır Şebeke demek, çok daha akıllı, müşteri odaklı ve yarının ihtiyaçlarını karşılayan şebeke demek. Böylece, müşterilerimizin kullandıkları servislere yönelik geliştirilen, kişiselleştirilmiş bir mobil şebeke yapısına doğru ilerliyoruz. Bu yeni nesil yapıya müşterilerimizin sahip olduğu tüm akıllı ürün ve servisleri de dahil ederek bağlantının zenginleştirildiği bir ekosistem oluşturuyoruz. 5G'ye giden yolda Geleceğe Hazır Şebeke'nin temelini çözüme yönelik uygulamalarla kuruyoruz. Vodafone Türkiye olarak, teknolojide ilklere imza atmaya devam edeceğiz."


-Mobil oyundan nesnelerin internetine her alanda Geleceğe Hazır Şebeke olacak


Açıklamada verilen bilgiye göre, Vodafone Türkiye, Geleceğe Hazır Şebeke yapısıyla, özellikle mobil oyun, nesnelerin interneti (IoT), eğlence servisleri, uzaktan çalışma ve eğitim, Sabit Kablosuz Erişim (FWA), Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) gibi alanlarda müşterilerine daha kaliteli hizmet sunabilecek.

Geleceğe Hazır Şebeke sayesinde mobil oyun hizmetleri için gelişmiş bir şebeke mimarisi kuracak olan Vodafone, eğlence servisleri için de temel bilişim (IT) yeteneklerinde iyileşme sağlayacak. Geleceğe Hazır Şebeke yapısını kullanarak yerel bir IoT platformu oluşturmaya hazırlanan Vodafone, aynı zamanda Türkiye’nin ilk MPN kurulumlarına da imza atmayı hedefliyor. FWA alanında rekabetçi bir stratejiye sahip olan Vodafone, geleceğe yönelik atacağı bu adımların tamamını güçlü bir iş ortakları platformu kurarak hayata geçirecek.

Daha akıllı bir yapı sunan Geleceğe Hazır Şebeke mimarisi, bünyesinde OpenRAN, Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN), Şebeke Dilimleme, Yazılım Tanımlı Şebeke (SDN) gibi pek çok özellik barındırıyor.

Bunlardan OpenRAN, altyapı kurulum, bakım ve kapasite yükseltme işlemlerini kolaylaştırıp şebeke ekonomisini iyileştirirken, şebeke ekipmanlarını açık platformlara taşıyarak operasyon giderlerinde yüzde 30'a varan tasarruf sağlıyor.

Diğer yandan, Şebeke Dilimleme belli bir bölgeye ait özel şebeke yapısı sayesinde dış etkilerden arındırılmış bir deneyim sunarken, SDN teknolojisi de beklenmeyen durumlarda insan müdahalesine gerek kalmadan daha hızlı şekilde harekete geçebilecek bir altyapı kurmayı mümkün kılıyor.

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