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Mersin'de üretilen cıvata ve somunlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren firma, iç pazarın yanı sıra 60 ülkeye cıvata, somun, farklı boyutlarda metal miller ve ankraj satıyor - Firmanın yönetim kurulu başkanı Hasan Şemsi: - "Avrupa'da en kaliteli cıvata ve somunları üreten 4 firma bulunuyor.

Mersin'de üretilen cıvata ve somunlar 60 ülkeye ihraç ediliyor
Ekonomi
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MERSİN - SALİM TAŞ - Mersin'in Tarsus ilçesinde 1979 yılında kurulan fabrika, yurt içi ve yurt dışındaki pek çok firmanın standart ve özel cıvata, somun, farklı boyutlarda metal miller ile ankraj gibi çeşitli bağlantı elemanları ihtiyacını karşılıyor.

Avrupa'nın en kaliteli özel cıvata, somun, "saplama" olarak bilinen farklı boyutlarda miller ile ankraj üreteni olmayı hedefleyen Berdan Cıvata ve Somun Fabrikası, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 60 ülkeye ihracat yapıyor.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 parselde 12 bin metrekaresi kapalı 40 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesis, 40'ı çeşitli branşlarda mühendis olmak üzere 325 kişiyi istihdam ediyor.

Yıllık yaklaşık 10 bin ton üretim yapan firma, bunun yarısını ihraç ederek yılda yaklaşık 10 milyon dolar kazanç sağlıyor.

Firma, Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkede enerji nakil hatları, makine, inşaat, çelik yapılar, gemi inşa sektörleri, rafineri ve petrokimya tesisleri, demir yolları, yol, tünel, baraj inşaatları ve rüzgar enerjisi sektörü için uluslararası kalite standartlarında yüksek dayanımlı cıvata, ankraj, farklı boyutlarda metal miller, dişli çubuk ve somun üretiyor.

Berdan Cıvata ve Somun Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde bulundukları 40 yılı aşkın süredir diğer firmalardan farklı olma yoluna giderek müşteri taleplerini dikkate aldıklarını ve ihtiyaca uygun kaliteli üretim yaptıklarını söyledi.

Firmalarının sektörde önemli bir konumda bulunduğunu belirten Şemsi, dürüstlüğü prensip edindiklerini dile getirdi.

Şemsi, üretimde yerli, milli ve kaliteli malzeme kullandıklarını ifade etti.

1915 Çanakkale Köprüsü, KKTC'ye Su Temini Projesi, Mekke ve Medine arası Haramain Hızlı Tren İstasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadı, Süveyş Kanalı Enerji Atlama Kuleleri gibi birçok ulusal ve uluslararası projeye bilgi ve teknik birikimlerini aktardıklarını anlatan Şemsi, üretim kapasiteleri ve ihracatlarının her geçen gün arttığını söyledi.

- Hedef, "1 numara" olmak

Hedeflerinin, savunma sanayi ve nükleer alanda faaliyet göstermek olduğunu belirten Şemsi, şunları kaydetti:

"Bugün, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinin arasında bulunduğu 60 ülkeye somun ve cıvata ihracatı yapıyoruz. Bunun yanında bazı Orta Doğu ülkelerine de ihracat yapıyoruz. Bundan da mutluyuz. Bunların yanında ürünlerimizin bir kısmını Güney Amerika, Meksika'ya ve bazılarını Afrika ülkelerine satıyoruz. Esas ihracat alanımız Avrupa ülkeleri. Avrupa'da en kaliteli cıvata ve somunları üreten 4 firma bulunuyor. Biz de onlardan biriyiz. Hedefimiz, onların yanında ismi anılan bir Türk firması olmak değil, onların başında anılacak bir Türk firması olmak."

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