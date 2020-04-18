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MigrosTV 23 Nisan'ı evlere getiriyor

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocukları da unutmayan MigrosTV, çocukları keyifli vakit geçirebilmeleri için canlı tiyatro performansından canlı konserlere kadar birçok farklı gösteri ile buluşturacak

MigrosTV 23 Nisan'ı evlere getiriyor
Ekonomi
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İSTANBUL - Migros'un dijital medyada fark yaratan iletişim kanalı MigrosTV, 10 bine yakın video ve blog içeriği ile izleyicilerinin hayatlarına değer katmaya ve evde geçen zamanı güzelleştirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocukları da unutmayan MigrosTV, çocukları keyifli vakit geçirebilmeleri için canlı tiyatro performansından canlı konserlere kadar birçok farklı gösteri ile buluşturacak.

Türkiye'de perakende sektörünün benzersiz projelerinden biri olarak 7 yıl önce kurulan ve en etkin iletişim kanallarından biri olan MigrosTV, İyi Gelecek mottosunu, MigrosTV ile evde kal, keyifle kal çatısı altında sürdürüyor.

Türkiye'nin tiyatro ile ilgili en uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği ile Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce çocuğu tiyatroyla tanıştıran Migros, çocukları bu yıl MigrosTV üzerinden canlı olarak sahnelenecek oyunla buluşturuyor.

23 Nisan'ı tüm gün çocuklara ayıran MigrosTV'de çocuklar güne saat 9.00'da İstiklal Marşı ile başlayıp, Bi Dünya Oyuncak isimli etkinlikle devam ettikten sonra, 10.30'da sıra, kurgusu çocukların Migros'a hayallerini anlattığı video, resim ve hikayelerinden oluşturulan Sen yaz ben oynarım isimli oyuna geliyor.

Bundan sonra program 11.30'da Dicle Olcay ile çocuk şarkıları, 13.00'te Necmi Yapıcı ile illüzyon gösterisi, 14.00'te Judith Liberman ile masal saati, 16.00'da Üstün Dökmen ile 23 Nisan sohbeti, 18.00'de çocukların sevgilisi Merve Özbey ve 21.30'da büyüklerin sabırsızlıkla beklediği Sertab Erener konseri ile devam edecek.

Ayrıca çocukları sevindirmeyi 23 Nisan'la sınırlandırmayan Migros, 16-29 Nisan tarihleri arasında kırtasiye ürünlerinde ve çocuk kitaplarında yüzde 50 indirim, oyuncaklarda ise yüzde 30 ve 50 arasında indirim imkanı sunuyor.



- Faydalı bilgiler ve ilginç fikirler için binlerce video MigrosTV’de



10 bine yakın video ve blog içeriğinin yanı sıra sunduğu içerik çeşitliliği ve her gün gelişen dinamik yapısıyla kullanıcılarının gözdesi olan MigrosTV, evde geçen zamanı; ilham, fayda ve eğlence misyonuyla daha da verimli hale getiriyor. Takipçilerinin içinde yer aldığı trendler dünyasını, ilgi alanlarını, alışkanlıklarını, beklentilerini ve sosyal izolasyon döneminin güncel ihtiyaçlarını analiz eden platform, güncel, eğlenceli, samimi, faydalı ve başka hiçbir yerde yayınlanmayan içerikler üretiyor.

Herkesin kendi hayatına dokunan konular bularak “Tam Bana Göre” diyebildiği MigrosTV, evde yoğun zaman geçiren kullanıcılarını; canlı yayınlar, yarışmalar, akustik konserler, evde çocuklarla yapılacak aktiviteler, kadınlara ve erkeklere özel evde bakım önerileri, evde yapılabilecek sağlıklı ve pratik tarifler, egzersizler ve “Evde ne yapsak?” diye düşünenlere özel eğlenceli içerik dünyası ile buluşturuyor.

Taylan Kümeli’den sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz sağlıklı tarifler, Sahrap Soysal’dan pratik yemekler, Derya Baykal’dan ve Duygu’nun DIY Günlüğü’nden kendin yap fikirleri, Uras Benlioğlu ve Oğlu Ali’den evde yapabileceğiniz eğlenceli aktiviteler, Alp Kavasoğlu ile evde cilt bakımı, Derya Uluğ ve İlyas Yalçıntaş’tan akustik konserler, yoga, pilates ve evde yapabileceğiniz egzersizler, film, dizi ve kitap önerileri, binlerce MigrosTV içeriğinden sadece bazıları.

Ayrıca MigrosTV’ye Money kartlarıyla giriş yapan Migros müşterilerine, yaptıkları alışverişlerden yola çıkılarak özel içerikler sunuluyor. Money kart sahipleri, hayat stiline ve zevklerine göre seçilen videolarla keyifli vakit geçirmenin ayrıcalığını yaşıyor.


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