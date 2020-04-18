GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük: - "LC Waikiki ve grup şirketleri bünyesindeki fabrikalarımızın yanı sıra 30'dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızla, kar amacı gütmeden haftada 40 milyon adet maske üretimine g

LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor
Ekonomi
26 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - MUSAB TURAN - LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ham maddeyle hızlı bir şekilde üretime başladıklarını belirterek, "LC Waikiki ve grup şirketleri bünyesindeki fabrikalarımızın yanı sıra 30'dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızla, kar amacı gütmeden haftada 40 milyon adet maske üretiyoruz." dedi.

Küçük, AA muhabirine şirketinin maske üretimiyle ilgili çalışmalarını anlattı.

LC Waikiki'nin üretim, yatırım, istihdam ve "toplumsal fayda odaklı" çalışma anlayışıyla Türkiye'nin gurur ve güven duyduğu bir marka olduğunu anlatan Küçük, "Devletimiz, kurumlar, şirketler ve halk olarak, birlik ve dayanışma içerisinde olmamız gereken bu günlerde, milli seferberliğe destek vermeyi, memleketimize karşı asli görevimiz olarak görüyoruz. Her şirket gibi, biz de imkanlarımızı çalışanlarımızın, halkımızın ve devletimizin hizmetine seferber etmekle yükümlüyüz. Bu doğrultuda, Kovid-19 salgınıyla mücadelede dört bir koldan yürütülen seferberliğe maske üretimi ile destek veriyoruz." diye konuştu.

Salgınla mücadele için hem bireysel çabalara, hem de öncü şirketlerin seferberliğine ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Küçük, "Toplumsal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde, hep birlikte sağlıklı günlere ulaşmak için biz de tüm imkanlarımızı seferber ettik." dedi.


- "Tesislerimizi maske üretim üssüne dönüştürdük"


Küçük, salgının 11 Mart'ta ortaya çıkmasıyla birlikte yaşanan maske tedarik sıkıntısını aşmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çağrı üzerine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) olarak ortak üretim seferberliği başlattıklarını anlattı.

Bakanlığın, birçok üreticinin yanı sıra LC Waikiki'den de maske talep etmesinin ardından derhal harekete geçtiklerini belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Ham madde teminini ve gerekli tüm makine teçhizatını üstlenerek, imalat altyapısını kurduk. LC Waikiki ve Taha Grubu olarak, sadece bir hafta içinde, gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle, tesislerimizi maske üretim üssüne dönüştürdük ve 2,5 milyon adet maske üreterek Sağlık Bakanlığı'na hibe ettik.

Sonrasında devam eden ihtiyaç sebebiyle, LC Waikiki ve grup şirketleri bünyesindeki fabrikalarımızın yanı sıra 30'dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızla, kar amacı gütmeden haftada 40 milyon adet maske üretiyoruz. Tüm üretim alanlarında en hızlı şekilde gereken tüm tedbirler alındı, maske üretim altyapısı Sağlık Bakanlığı standartlarına göre hazırlandı ve üretime başlandı."


- "Yere düşen ham madde ve mamul direkt fireye atılıyor"


Küçük, maske üretimine mart ayının son haftası itibarıyla başladıklarını dile getirerek, maske ihtiyacının devam etmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle nisan ayının başında daha geniş bir üretim altyapısı kurulduğunu söyledi.

İkinci faz olarak nitelendirebilecek bu çalışmaya da nisan ayının ilk haftası itibarıyla başlandığını anlatan Küçük, şöyle konuştu:

"LC Waikiki ve Taha grup bünyesindeki İstanbul, Malatya, Adapazarı ve Elazığ'daki fabrikalarımızla birlikte 30'dan fazla şehirde yüzlerce konfeksiyon atölyesinde üretim yapılıyor.

Üretim esnasında ekipler sosyal mesafe kuralına uygun çalışıyor. Kullanılan eldiven ve maskeler sıklıkla değiştiriliyor, üretim esnasında yere düşen ham madde ve mamul direkt fireye atılıyor. Paydos saatlerinde açıkta mamul veya ham madde bırakılmıyor ve tüm çalışma ortamımız saat başı havalandırılıyor.

Salgının başlamasıyla birlikte ortaya çıkan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla ürettiğimiz 2,5 milyon adet maskeyi Sağlık Bakanlığı'na hibe ettik. Şu anda kar amacı gütmeden haftada 40 milyon adet maske üretimine devam ediyoruz."


- "Paketlerde üretici seri numarası da yer almaya başlıyor"


Vahap Küçük, maskelerin doğrudan Sağlık Bakanlığı'na ilettiklerini ifade ederek, maskelerin dağıtım ve organizasyonunun da yine Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edildiğini, bireysel ve kurumsal taleplerin Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi gerektiğini söyledi.

Şu aşamada günlük kullanıma uygun klasik maske ürettiklerini belirten Küçük, "Üretim tesislerimiz için temin ettiğimiz yeni makinelerle Mayıs ayı itibarıyla sağlık çalışanlarının kullanımına uygun maske üretimine başlayacağız. Ülkemizin ve dünyanın bu günleri en kısa zamanda atlatmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen ölçülerde ve yine bakanlık tarafından temin edilen kumaşlarla maske üretimini gerçekleştirdiklerini anlatan Küçük, üretilen tüm maskelerin LC Waikiki'nin kalite kontrol ekipleri tarafından da denetlendiğini söyledi.

Şu anda eczanelerde ücretsiz olarak dağıtılan maskelerin, birçok farklı firma tarafından üretildiğini aktaran Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"LC Waikiki olarak bizim ürettiklerimiz, bakanlık tarafından temin edilen kumaşlarla ve belirlenen standartlarla üretilmiş olan ve 5'li paketlerde sunulan maskelerdir. Bu maskeler bizim kalite teminatımız altındadır. Yeni üretilen tüm 5'erli paketlerde üretici seri numarası da yer almaya başlıyor. Bu numaralardan maskelerin dağıtım noktalarını ve bizim ürünlerimize ilişkin gelecek her türlü değerlendirmeyi takip edebileceğiz.

Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda üretimi sürdürebilecek hazırlığımız var."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Esnafa Isparta'da üretilen maske ve kolonya dağıtıldı
Başdeğirmen'den Kaymakkapı Mesajı
BDDK'den krediler için yeni düzenleme geldi
Keçiborlu'da COVİD-19 önlemleri
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı otomobil refüje çıktı
Üst düzey tedbir alınarak Isparta'da Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi
Koronayı yenen doktor tavsiye etti...yemeklere 1 tatlı kaşığı koyun...
CNN HABER SORDU, İNGİLİZ UZMANLAR TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜ
Bakanlık son durumu açıkladı: Can kaybı ve vaka sayısı
Dural Yapı'dan yüzde 19 indirim fırsatı...
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 19 sayılı kararı yayınlandı
Su ve elektrik faturaları için 2 farklı karar!
ÖNDER AVM'DE RAMAZAN YARDIM PAKETİ UYGULAMASI BAŞLADI
Isparta'da Türker AVM'den süper ramazan paketi ve kolisi
Uçaklarda koronavirüs sonrası yeni dönem! Bir ilk oldu
İçişleri Bakanlığı uyardı: 31 ilde denetim!
İşte Isparta, Antalya, Burdur 2020 iftar ve sahur saatleri
Isparta'da görev yapan hemşire oğluyla böyle hasret giderebiliyor
Isparta'da burayı bilenler vazgeçemiyor! telefonla sipariş veriyor!
Koronavirüs (COVID-19) iddiası: Ne pangolin ne de yarasa... İşte salgını başlatan hayvan
Son dakika haberi: Bakanlık can kaybı ve vaka sayısındaki son durumu açıkladı!
Herkesi ilgilendiriyor! artık e-Devlet'ten yapılabilecek
Son dakika haberi: Bakan tarihi açıkladı! 1000 TL ödenecek
Isparta'da evi kumarhaneye çeviren şahıslar emniyet ekiplerince yakalandı...
Bakan Selçuk'tan son dakika yaz tatili açıklaması: Okullar 2 ay açık olacak mı?
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Isparta Valiliğin'den maske açıklamasıSon dakika: Isparta Valiliğin'den maske açıklaması13 Nisan 2020
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiHafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi13 Nisan 2020
Isparta Valiliği ücretsiz kolonya, maske ve tulum dağıttıIsparta Valiliği ücretsiz kolonya, maske ve tulum dağıttı12 Nisan 2020
MEB yeni çalışma takvimi okullar ne zaman açılacak?MEB yeni çalışma takvimi okullar ne zaman açılacak?13 Nisan 2020
Son dakika haberi: Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi açıkladı!Son dakika haberi: Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi açıkladı!13 Nisan 2020
Son dakika: Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısıSon dakika: Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı13 Nisan 2020
1.000 TL yardım başvuru formu nasıl doldurulur? 1.000 TL yardım başvuru formu nasıl doldurulur? 13 Nisan 2020
Son dakika haberi: Bakan Koca filyasyon deyip müjdeyi verdi!Son dakika haberi: Bakan Koca filyasyon deyip müjdeyi verdi!14 Nisan 2020
Binlerce araç sahibi dikkat! Bir erteleme daha geldiBinlerce araç sahibi dikkat! Bir erteleme daha geldi13 Nisan 2020
Isparta'da silahla intihar olayı...!Isparta'da silahla intihar olayı...!15 Nisan 2020
Burdur'da köy karantina altına alındıBurdur'da köy karantina altına alındı13 Nisan 2020
Bakan duyurdu: Noterlerde yeni dönemBakan duyurdu: Noterlerde yeni dönem13 Nisan 2020
Akıl almaz olay! Korona ihbarıAkıl almaz olay! Korona ihbarı14 Nisan 2020
Diyanet'ten son dakika 'oruç' açıklamasıDiyanet'ten son dakika 'oruç' açıklaması14 Nisan 2020
Isparta Valiliği Halk Otobüslerine Maske DağıttıIsparta Valiliği Halk Otobüslerine Maske Dağıttı13 Nisan 2020
Isparta Şehir Hastanesi 1158 kahramanla Koronavirüse karşı savaşıyor!Isparta Şehir Hastanesi 1158 kahramanla Koronavirüse karşı savaşıyor!14 Nisan 2020
Koronavirüse karşı asılan şiveli afişler güldürdüKoronavirüse karşı asılan şiveli afişler güldürdü14 Nisan 2020
Bakan ilave tedbirleri açıkladı: 64 milyon lira aktarıldıBakan ilave tedbirleri açıkladı: 64 milyon lira aktarıldı14 Nisan 2020
Ayanoğlu Halı'dan Korona indirimi...!Ayanoğlu Halı'dan Korona indirimi...!14 Nisan 2020
Isparta Valiliği duyurdu...kişi başı 3.150 TL idari para cezası uygulanacaktırIsparta Valiliği duyurdu...kişi başı 3.150 TL idari para cezası uygulanacaktır15 Nisan 2020