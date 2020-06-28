İSTANBUL - YUNUS TÜRK - İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, uluslararası standartlarda, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeleri hem alışveriş merkezinde hem de yüzlerce egzotik canlının bir arada olduğu Jungle Park'ta uyguladıklarını belirterek, "Yani temizlik, hijyen malzemeleri, dezenfeksiyon malzemeleri, maske ve mesafe kuralına çok dikkat ediyoruz." dedi.

Tankut Tonger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jungle Park tesisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 16 Mart genelgesiyle faaliyetlerine geçici süreyle ara verdiğini, 22 Haziran itibarıyla da tekrar faaliyete başladığını bildirdi.

Tesisin 2 bin 500 metrekarelik alanda bulunduğunu aktaran Tonger, Jungle Park'ta 100'den farklı tür, 400'den fazla canlı olduğunu, sürüngenler, akvaryum canlıları, yılanlar, memeliler gibi bir sürü canlıya ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Karantina sürecinde, kapalı kaldıkları süre zarfında özellikle canlıların misafirleri çok özlediğini ifade eden Tonger, "Onlara gerekli ihtimamı olabildiğince göstermeye çalıştık. Faaliyetlerimize tekrardan başladık." dedi.



Uluslararası standartlarda, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeleri hem alışveriş merkezinde hem de Jungle Park'ta uyguladıklarını belirten Tonger, "Yani temizlik, hijyen malzemeleri, dezenfeksiyon malzemeleri, maske ve mesafe kuralına çok dikkat ediyoruz. Alışveriş merkezimizde ve Jungle Park tesisimizde bütün misafirlerimiz maske ile dolaşıyor." diye konuştu.

Tesis girişinde ateş ölçümü yaptıklarını bildiren Tonger, "Akabinde misafirlerimiz, maske ile sosyal mesafeyi gözeterek turlarına devam edebiliyor. Kapasitemizi, sosyal mesafeyi en üst seviyeye çıkarmak adına yüzde 50'ye düşürdük. Eş zamanlı olarak içeride 100'den fazla misafirimizi ağırlamıyoruz." ifadelerini kullandı.



Hayvanların, canlıların yakınında mutlaka dezenfeksiyon malzemesi bulundurduklarını aktaran Tonger, "Özellikle canlılarımızı beslerken veteriner hekim gözetiminde bu hassasiyete çok dikkat ettik. Maske ve siperlik, özel elbise kullanımına özen gösterdik. Aynı şekilde bu süreci sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.





- "Her türlü önlemi aldık"





Tankut Tonger, geçen yıl tesiste 300 binden fazla misafir ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Okul grupları, yabancı misafirler, çocuklu aileler olmak üzere birçok yaş grubundan misafirimizi burada ağırladık. Şu an itibarıyla turizmin henüz zaman içerisinde belli bir seviyeye geleceğini varsayarsak başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nden ve tüm Türkiye'den misafirleri burada bekliyoruz.

Misafirleri ağırlamak için her türlü önlemi aldık. Özellikle annelere ve ebeveynlere sesleniyorum; aileler, gönül rahatlığıyla, hijyenik koşullar içerisinde, sosyal mesafeye uygun bir şekilde rahat rahat burada çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirebilir."

İşin doğası gereği, hikayeyi değiştirmenin önemine işaret eden Tonger, "Biz her sene belli başlı değişiklikler yapıyoruz. Yavrulayan canlılarımız oldu. Aslında doğa burada da kendi kendine tekrar ediyor ve canlılarımız çoğalıyor. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçeleri başta olmak üzere hepsiyle iletişim halindeyiz. Hayvan takası yapıyoruz. Misafirlerimizin değişik hayvanları görmesini sağlayacak altyapıya sahibiz." şeklinde konuştu.





