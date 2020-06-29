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İsfanbul Tema Park'ta eğlence ve macera yeniden başladı

İsfanbul Tema Park, koronavirüse karşı alınan hijyenik ve operasyonel tedbirlerle misafirlerine her gün 10.00-18.00 saatleri arasında, açık havada güvenli bir eğlence imkanı sunacak

İsfanbul Tema Park'ta eğlence ve macera yeniden başladı
Ekonomi
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İSTANBUL - İsfanbul Tema Park, bugün kapılarını misafirlerine yeniden açtı.

İsfanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İsfanbul Tema Park, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan hijyenik ve operasyonel tedbirlerle misafirlerine her gün 10.00-18.00 saatleri arasında, açık havada güvenli bir eğlence imkanı sunacak.

Tema Park, özel eğlence üniteleriyle donatılmış, Eyüpsultan'daki 120 bin metrekarelik alan üzerine kurulu bulunuyor.

İsfanbul Tema Park'ta, 3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan Adalet Kulesi, macera severlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan Fatih'in Rüyası, İsfanbul Tema Park'ın en sevilen üniteleri arasında yer alıyor.

İsfanbul Tema Park, misafirlerine farklı seçeneklerde eğlence imkanının yanı sıra tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanma imkanı da sunuyor.

İsfanbul Tema Park'ın yıllık kartı Yes Club'a üye olarak yıl boyu sınırsızca eğlenebilme şansı yakalayan eğlence tutkunları, tüm konser ve gösterilerden de ücretsiz olarak yararlanabiliyor. İsfanbul Tema Park'ın kampanyaları ve eğlence avantajları hakkında en güncel bilgiler ise www.isfanbul.com adresinde yer alıyor.


- "En önem verdiğimiz konu çalışanların ve misafirlerinin sağlığı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, alınan tedbirler kadar bunların uygulanması konusunda da örnek teşkil edeceklerini belirtti.

En önem verdikleri konunun, hem çalışanlarının hem de misafirlerinin sağlığı olduğunu kaydeden Tonger, "Hijyen ve sağlık konularına yönelik uluslararası standartlarda aldığımız önlemler sayesinde, misafirlerimiz güvenle ve gönüllerince İsfanbul Tema Park’ta eğlenmeye devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Tonger, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizi ciddi bir eğitimden geçirdik. Tüm çalışanlarımız maske, siperlik ve el dezenfektanı kullanırken, misafirlerimizin de bu kurallara uyup uymadıklarını sürekli olarak kontrol ediyorlar. Ünitelerimiz ile ortak alanlar, park açılışından önce ve açılışın ardından belli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Ünitelerin giriş ve çıkış bölümlerine koyduğumuz el dezenfektanlarını misafirlerimizin kullanımına sunduk. Tema Park girişinde ateş ölçümü yapılırken tüm misafirlerimizin maske kullanıyor olmasını da sağlıyoruz.

Tema Park'taki ünitelerimiz sosyal mesafeyi koruyacak şekilde, maksimum yüzde 50 kapasite ile faaliyet gösteriyor. Misafirlerimiz sosyal mesafeyi korumak amacıyla ünitelerde yan yana oturamıyorlar. Ancak aynı ailenin bireyleri ya da parka beraber gelmiş kişiler ünitelerde yan yana oturabiliyorlar. Bu durumda da yine üniteler yüzde 50 kapasite ile ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalışıyor."

İsfanbul Tema Park gişelerinde uzun kuyruklar oluşmasını engellemek amacıyla misafirlerini web sitesi üzerinden online bilet almaya teşvik etmek için gerekli çalışmaları başlattıklarını da bildiren Tonger, "Online bilet alan misafirlerimiz cep telefonlarına gönderilen QR kod ile turnikelerden geçebiliyorlar. Gişeden bilet almak isteyenler ise ödeme işlemlerini temassız olarak yapabilecekleri POS makinelerini kullanabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Nakit para ile işlem yapıldığında para alışverişinden sonra gişe personelinin her seferinde el dezenfektanı kullandığını kaydeden Tonger, gişe önlerinde misafirler için de el dezenfektanları bulundurduklarını belirtti.

Tonger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi nedeniyle uygulanan karantina sürecinde ülkemizde yaklaşık 3 aydır evde kapalı olan özellikle çocuklu ailelerin en çok özledikleri alanların başında tema parklar, lunaparklar ve eğlence merkezleri geliyor. Biz de misafirlerimizle buluşmayı çok özledik. Bugün itibarıyla macera severlere hayata, eğlenceye ve adrenaline açık ol, diyoruz. İsfanbul Tema Park'ın açılış coşkusunu da 31 Temmuz 2020 tarihine kadar sürecek bir kampanya ile eğlence severlerle birlikte yaşamak istedik. Açılışa özel kampanyamız çerçevesinde online bilet alan misafirlerimiz yüzde 60 oranındaki indirimden faydalanabilecekler."

Tonger, yeni normalleşme sürecinde 7'den 70'e tüm misafirlerinin sınırsız eğlence keyfini İsfanbul Tema Park ile yeniden yaşama imkanı bulacaklarını belirtti.

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