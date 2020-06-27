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Filo yönetimi "Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom" ile kolaylaşıyor

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç: - "İki yıl önce kullanıma sunduğumuz Fiat Yol Arkadaşım Connect, pek çok kullanıcının hayatını kolaylaştırdı ve araca dair tüm süreçlerin kontrolünü keyifli bir hale dönüştürdü"

Filo yönetimi "Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom" ile kolaylaşıyor
Ekonomi
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İSTANBUL - Fiat'ın uzaktan bağlanabilirlik teknolojisiyle araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Yol Arkadaşım Connect uygulaması, filoların işletme verimliliğine katkı sağlıyor.

Fiat'ın açıklamasına göre, şirketin, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan ve kullanıcıların araçlarıyla olan ilişkisini değiştiren bağlanabilirlik teknolojisi "Fiat Yol Arkadaşım" yenilenmeye devam ediyor.

Fiat Yol Arkadaşım, Connect Filom uygulaması sayesinde artık araç filolarına da hizmet veriyor. Haziranda satışa sunulmaya başlanan Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom, bir şirketin tüm araçlarının künyelerini ve verilerini tek ekranda toplayan, analiz eden ve dönüştüren akıllı bir filo yönetim sistemi olarak işletmeci ve filo yöneticilerine sunuluyor.

Connect Filom yönetim paketi; araç takip, araç filtreleme, sürücü, envanter, masraf, sözleşme, trafik cezası ve bakım onarım yönetimi gibi bir araç filosu içerisinde olabilecek tüm proseslerin yönetiminde büyük kolaylık sağlıyor.


- "Filoların verimi ve şirket karlılıkları artıyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, uygulamanın, filo yönetimine önemli bir destek sağlayacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki yıl önce kullanıma sunduğumuz Fiat Yol Arkadaşım Connect, pek çok kullanıcının hayatını kolaylaştırdı ve araca dair tüm süreçlerin kontrolünü keyifli bir hale dönüştürdü. Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom uygulaması ise filo yönetiminde büyük avantaj sağlıyor. Kullanıcılarımız uygulamadan aldıkları verilerle, filo süreçlerini detaylı takip ederek verimlilik ve kârlılıklarını artırmaya yönelik sağlıklı adımlar atabiliyorlar."

Aytaç, Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom uygulamasıyla mevcut filo yönetim uygulamalarındaki bilgi akışını daha da ileriye taşıdıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom'un, firmaların operasyon yönetimine destek verecek alt yapısını filo müşterilerimizle, ve kullanıcılarla çalışarak, birlikte tasarladık. Uygulama ile tüm filodaki araçların kullanım puanları belirleniyor ve kullanıcıların değerlendirmesi yapılabiliyor. Buna göre iyileşmesi gereken alanlar tespit edilebiliyor."


- Filo yönetimi avantaja dönüşüyor


Açıklamada verilen bilgilere göre, uygulamada bulunan araç yönetim sistemi; araçlarda sürücü değişikliği, sürücü geçmişi görüntüleme, araç başı maliyet, bakım-onarım, trafik cezası, sözleşmeler, envanter ve havuz araç kırılımında takip yapabilme yetilerini sunuyor.

Havuz Aracı Yönetim Sistemi ise rezervasyon modülü, SMS hatırlatmaları, araç uygunluk takvimi, araç taleplerini yönetme ve yetki bazlı onaylama sistemini barındırıyor. Yol Arkadaşım Connect Filo, yer aldığı araçlarda harita üzerinde canlı araç takibine imkan tanıyor.

Harita Üzerinde Araçları Filtreleme ile lokasyon bilgisi, kullanım amacı, rezervasyon ve araç kırılımlarında filtreleme imkanı sağlanıyor. Harita Üzerinde Araç Rotalarının Görüntülenmesi ile de araçların km ve süre bazlı geçmiş hareket bilgileri seyahat bazında görüntüleniyor.

Envanter Yönetimi sayesinde; araca ait yaz-kış lastiği, ruhsat, yedek anahtar, cihaz gibi her türlü envanterin arşivlenmesi, lokasyonun kaydedilmesi ve filtre aracılığı ile hızlı erişim sağlanıyor. Araç değiştirme, sürücüdeki araç geçmişini görüntüleme, araç başı maliyet, bakım-onarım, trafik cezası, sözleşme ve envanter takip etme ise Sürücü Yönetim Sistemi ile sunuluyor.

Masraf Yönetim Sistemi ise masrafların toplu excel biçimli, aylık planlamalı otomatik veya manuel yüklenmesine olanak tanıyor. Ayrıca HGS-OGS, yakıt, otopark, yıkama, kiralama, bakım, onarım, sigorta ve kasko gibi Fiat servis masrafları da otomatikman alınabiliyor. Sözleşme Yönetimi; sözleşmelerin bir kere kaydedilmesi sonrasında, sözleşme bitiş tarihinin hatırlatılması ve sözleşmede yer alan araçlara ait aylık sabit giderlerin otomatik olarak masraflara yansıtılmasını sağlıyor.

Gelen trafik cezalarının kaydedilmesi ve ceza geldiğinde sürücüsünün bulunması ise Trafik Cezası Yönetimi altında gerçekleşiyor. Hasar kayıtlarının açılması ve detaylarının işlenmesi Hasar Yönetimi, Fiat servislerden bakım onarım kayıtlarının otomatik işlenmesi ve durum bazlı filtreleme Bakım-Onarım Yönetimi, Petrol Ofisi ve Opet entegrasyonu ile yakıt alımlarının anlık olarak litre ve TL bazlı olarak masraflara işlenmesi ise Otomatik Akaryakıt Masrafı Entegrasyonu aracılığıyla sağlanıyor.


- Detaylı raporlar e-posta ile gönderiliyor


Connect Filom; hız limiti aşımı, mesai dışı kullanım, rölanti, km kullanım bilgisi/limit aşımı, seyahat sürüş skorları gibi konularda hazırladığı detaylı raporları ilgili yöneticiye sunuyor. Yakıt raporu ise araç bazlı TL, litre ve km karşılaştırmasını yaparak net veriler elde ediyor. İlgili yöneticiler tüm raporları e-posta bildirimleri ile görüntüleyebiliyorlar.

Günlük Hız Aşım Raporu ile her gün en az bir yolculuğunda, tanımlanmış hız limitini geçen sürücüler toplu olarak bildiriliyor. Haftalık ve Aylık Özet Raporlar bir önceki haftaya ait özet bilgiler ve bir sonraki haftaya ait hatırlatmaları raporluyor. Bakım-onarım zamanı, sözleşme bitişi, yeni eklenen araçlar, harcama uyarıları, yıllık km limit aşımları gibi bilgiler bu raporlarda yer alıyor. Akıllı Hatırlatmalar Bildirimi ise kullanıcının kendi kurmuş olduğu hatırlatmaları zamanı gelince bildiriyor.

Fiat marka modellerde filo yönetim paketine eş zamanlı olarak filoda bulunan tahsisli araçların kullanıcıları, Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasından yararlanabiliyor.

Bu uygulamayla kullanıcıya; Araç Lokasyonu, Lastik Durumu, Uzaktan Kapı-Bagaj Açma Kapama, Hava Yastığı Açılması Durumunda Ambulans Çağırma Hizmeti Çekilme Uyarısı, Kaza ve Kara Nokta Bildirimi, Hız ve Mesafe Limiti, Yolculuklarım-Servis/Bakım Bilgileri, Acil Yol Arkadaşım, Araç İkaz Bildirimleri, Araçtan Uzakta İken Araç Menzil, Yakıt ve Akü Durum Bilgisi gibi fonksiyonlar sunuluyor.

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