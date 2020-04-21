İSTANBUL - Citroen markasının interaktif çevrim içi değerlendirme web sitesi Citroen Advisor, 400 bin adedin üzerinde değerlendirmeye ulaştı.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen Advisor, 2014 yılı sonunda tanıtıldı. Yaygınlaşmaya devam eden arayüz bugün gelinen noktada 57 ülkede hizmet veriyor ve 400 binden fazla değerlendirmeye ulaşmış durumda.

Büyük bir başarı yakalayan otomotiv dünyasının "öncü" uygulaması, zaman içinde Citroen'in şeffaflık ve müşterileriyle yakınlık açısından bir adım önde olmasını sağlayan bazı özelliklerle geliştirildi.

Citroen Advisor, kullanıcılara farklı kullanım amacına yönelik birçok hizmet sunuyor. Bunlardan biri de Citroen Advisor Products. 2016 yılında devreye alınan bu ek uygulama, müşterilerin teslimat sonrası yeni Citroen'leriyle ilgili görüşlerini değerlendirme ve paylaşma imkanı sunuyor. Burada satıcı değil, markanın kendisi değerlendiriliyor. Kullanıcı her bir modeli sanal showroom aracılığıyla her ülkenin kendi Citroen web sitesi üzerinden değerlendirebiliyor.

Türkiye'de geçen yılın ekim ayında kullanıcıların hizmetine sunulan Citroen Advisor, kullanıcılara deneyimlerini paylaşma fırsatı sunarak markanın ürünlerine olan güvenini gösteriyor.





