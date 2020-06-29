İSTANBUL - TAV Havalimanları ve Unifree Duty Free/Gebr. Heinemann ortaklığı olan ATÜ Duty Free, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yolculara ve çalışanlarına yönelik güvenlik ve sağlık tedbirleri kapsamındaki detaylı hazırlıklarını tamamladı ve mağazalarını kademeli olarak yeniden yolcularıyla buluşturmaya başladı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni süreçte alınan önlemler kapsamında, tüm çalışanların, maske, siperlik ve eldiven kullanması kararlaştırıldı.

Mağazalarda birçok alana sosyal mesafeyi hatırlatıcı görseller ve yer etiketleri yerleştirildi. Mağaza girişlerinde ve iç bölümlerde yolcuların ellerini dezenfekte edebilmeleri için dezenfeksiyon üniteleri konumlandırıldı.

Bununla birlikte mağazalarda sık temas edilen yüzeyler periyodik olarak dezenfekte ediliyor; parfüm tester'ları, giyim ve aksesuar ürünleri, alışveriş sepetleri, POS makineleri ise her deneme ve kullanımdan sonra uygun solüsyonlarla temizleniyor.

Kasa bölümleri ise güvenlik tedbirleri kapsamında pleksi cam uygulamasıyla kaplandı. Tüm bu kapsamlı önlemlerle birlikte, ATÜ'nün Türkiye'de ilk olarak Bodrum iç hatlar mağazasının ardından İstanbul Havalimanı'nda işlettiği dünyaca ünlü markalara ait butiklerden Hermes, Bvlgari ve Montblanc açıldı.

İstanbul Havalimanı'nda işlettiği diğer butiklerden Celine, Fendi, Furla, Longchamp, Loro Piana, Michael Kors, Paul & Shark, Salvatore Ferragamo ile saat, mücevher ve lüks aksesuar alanındaki mağazaları Luxury Timepieces ve Luxury Square de temmuz ayı başında faaliyete başlayacak.

Ayrıca, lokal konsept alanında İstanbul Havalimanı'nda yer alan Old Bazaar, duty free alanında ise Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum, Gazipaşa Alanya Havalimanları'nda bulunan mağazaları faaliyete geçti.

Yurt dışında ise Letonya Riga'da bulunan mağazaları haziran ayının başında faaliyetlerine başladı. Suudi Arabistan Medine Havalimanı'nda bulunan iç hatlar mağazası da haziran başından bu yana açık bulunuyor. ATÜ'nün Tunus Kartaca Havalimanı'nda bulunan mağazaları ise haziran sonu itibarıyla faaliyetlerine başladı. Kuzey Makedonya'da Üsküp ve Ohri Havalimanları'da bulunan mağazaların ise temmuz başında hizmete açılması hedefleniyor.

Diğer ülkelerde ise güncellenen sağlık koşullarıyla birlikte gelecek günlerde açılışların duyurulması bekleniyor.





- "Mağazalarımızı yeni sağlık ve güvenlik koşullarına uygun hale getirdik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen ATÜ Duty Free Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Arcan, mağazalarında tekrar yolcularla buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız aylarda çok zorlu ve sektördeki tüm paydaşlarımızı etkileyen bir süreçten geçtik. Bugünlerde yeni normale hazırlık sürecimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tüm personelimizin özverili çalışmasıyla mağazalarımızı yeni sağlık ve güvenlik koşullarına uygun hale getirdik. Tüm bu önlemleri ülkemiz ve dünyada yaşanan bu konudaki gelişmeleri takip ederek aldık. Gümrüksüz mağaza işletmeciliğinde öncü, tecrübeli bir kuruluş olarak 20. yılımızı yaşadığımız bugünlerde, mağazalarımızda yolcularımızla yeniden sağlıklı günlerde bir arada olmayı istiyoruz."

