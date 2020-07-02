GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Antakya MOBSAN'da hedef yılda yarım milyar dolarlık ihracat

Yaklaşık 10 bin işçinin çalışacağı, 100'e yakın atölyenin bulunacağı Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi faaliyete hazır - Antakya MOBSAN Kooperatifi Başkanı Hüseyin Doğru: - "2014 yılında başladığımız sitemizi tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda bütün

Antakya MOBSAN'da hedef yılda yarım milyar dolarlık ihracat
Ekonomi
35 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

HATAY - İZZİDDİN NAZLI - Kaliteli üretimleriyle adlarını duyuran Hataylı mobilyacıların faaliyet göstereceği Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesinin (Antakya MOBSAN) kentin ihracatına katkı sağlaması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Antakya MOBSAN Kooperatifinin ortak projesi olarak 2014 yılında yapımına başlanan Antakya MOBSAN faaliyete hazır hale geldi.

Sitede üretilecek mobilyaların ihracatından yıllık 500 milyon dolar elde edilmesi hedefleniyor.

- "25 fabrika faal olarak üretime başladı"

Antakya MOBSAN Kooperatifi Başkanı Hüseyin Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örnek ve modern bir tesis inşa ettiklerini söyledi.

Site ile istihdama ve ihracata sağlanacak katkı anlamında büyük hedefleri bulunduğunu belirten Doğru, şöyle devam etti:

"2014 yılında başladığımız, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitemizi tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda sitemizdeki bütün altyapı çalışmaları bitti, fabrikalarımız kullanılabilir durumda. Fabrikalarımız, zeminde bin 500 metrekare, iki kat olabilecek şekilde 3 bin metrekareden başlayarak, 4 bin 500 ve 6 bin metrekare olmak üzere 3 tipten oluşuyor. 100 ortağımızın olduğu sitemizde 25 fabrika faal olarak üretime başladı. 2 ay içinde firmalarımızın tamamının üretime başlamasını planlıyoruz. Bu sitenin yapımı sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdiğimiz gibi 10 bin istihdam ve yıllık 500 milyon dolarlık ihracat hedefimiz var. Bunlar hayali hedefler değil. Gerçekleştirebileceğimiz, bu mekanlara geldiğimiz zaman rahatlıkla ulaşabileceğimiz hedefler."

- Kadınların da iş gücüne katılımı sağlanacak

Fabrikalardaki alanları, kadınların da iş gücüne dahil olacağı şekilde tasarladıklarını söyleyen Doğru, bu kapsamda sitede bir kreş yapacaklarını dile getirdi.

Doğa dostu ve sosyal bir site kurduklarını belirten Doğru, "Sitemizi, cami, sağlık merkezi, spor tesisleri, sosyal tesisler, yeşil alanlar, itfaiye merkezi gibi projelerle donatarak yaşayan bir site haline getirmeyi planladık. Doğa dostu bir sanayi sitesi kurduk." dedi.

- Kendi elektriklerini üretecekler

Doğru, kendi enerjilerini üretebilmek için de çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Güneş enerjisiyle elektrik üretmeyi amaçladık. İlk etapta 185 bin metrekare olan çatı alanlarımızda fabrikanın kendi enerjisinin üretilmesi için çalışmalar gerçekleştirdik. Sitemizde taşınma ve monte işleminin ardından güneş enerjisi panellerini de çatılarımıza yerleştireceğiz. Bu anlamda kendi enerjisini kendi üreten bir site olacağız." diye konuştu.

Kuracakları mobilya tasarım merkezi ile de firmaların yüksek katma değerli ürünler üretmesini sağlayacaklarını söyleyen Doğru, büyük çaplı bir reklam çalışması yaparak yeni ihracat pazarları bulmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de Antakya MOBSAN'ın devreye girecek olmasının mobilyacılığa önemli bir sinerji sağlayacağını belirtti.

Daha önce kent mobilyacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla 7 milyon avroluk bir Avrupa Birliği projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Çinçin, "Kentteki mobilyacılık sektörünün daha yukarılara çıkması için potansiyel mevcut. 2018 yılında 95 milyon dolar civarında olan ihracat rakamı 2019 yılı itibarıyla 110 milyon dolara çıktı." dedi.

- "Hatay mobilyasının tanıtımı için fuarları çok önemsedik"

Hatay mobilyasının bilinen, anılan ve ihtiyaç duyulan bir marka olduğunu söyleyen Hatay Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Yapar da kentteki firmaların pek çok yerde üretilemeyen ürünleri piyasaya sürdüğünü belirtti.

Yapar, "Antakya mobilyasının tanıtımı için fuarları çok önemsedik, doğru da yapmışız. Bugün o fuarların bize ekonomik getirisi istediğimiz seviyelere yakın. Fuarlarda aldığımız pozisyonlar Hatay açısından gurur verici oldu ve aranan aktörler olmaya başladık. İstenilen ihracat rakamlarını kısa sürede yakalayacağımızı ve marka olma yolunda bundan sonraki adımlarımızı doğru atacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da trafik denetimlerinde ceza yağdı
AYM’den sevindiren emeklilik kararı! Meclis'e bildirildi
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYP
Aranan 37 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonları
Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Isparta'da cep telefonu gasbettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
Bu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yok
Salda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladı
BAKA, Vali Yazıcı başkanlığında Antalya'da toplandı
Türkiye'de bir ilk üretime hazır!
Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldı
Resmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak
Isparta'daki dolandırıcılık olayı
DENEME AMAÇLI DİKİLMİŞTİ ISPARTA'DA KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDU
BİLİMSEL OLARAK ŞİFA KAYNAĞI OLDUĞU İSPATLANDI
Isparta'da karantinaya uymayanlara ceza geliyor
Akaryakıta ikinci indirim geliyor...
Bankacılıkta bir dönem daha bitiyor Artık gitmeye gerek kalmayacak
Emeklilere çifte müjde haberler peş peşe geldi
Adıyaman Çiğköftecisi Nilgün Usta'da şok kampanya!
Trafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildi
Hafta sonu YKS kısıtlamasının son dakika detayları belli oldu!
Oyun salonları ne zaman açılacak? Bakanlık'tan genelge!
Kurban kesiminde koronavirüs önlemi bu sene böyle kesilecek...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kurban kesiminde koronavirüs önlemi bu sene böyle kesilecek...Kurban kesiminde koronavirüs önlemi bu sene böyle kesilecek...26 Haziran 2020
Hafta sonu YKS kısıtlamasının son dakika detayları belli oldu! Hafta sonu YKS kısıtlamasının son dakika detayları belli oldu! 26 Haziran 2020
Son dakika haber: Isparta için yeni genelgeSon dakika haber: Isparta için yeni genelge25 Haziran 2020
Isparta'da kullan at ürünleri Via Kağıt ve Ambalaj'daIsparta'da kullan at ürünleri Via Kağıt ve Ambalaj'da26 Haziran 2020
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...26 Haziran 2020
Isparta'da dördüncü kattan beton zemine düştüIsparta'da dördüncü kattan beton zemine düştü25 Haziran 2020
Ödemeleri öne çekildi erken yapılacak! Ödemeleri öne çekildi erken yapılacak!26 Haziran 2020
Oyun salonları ne zaman açılacak? Bakanlık'tan genelge!Oyun salonları ne zaman açılacak? Bakanlık'tan genelge!26 Haziran 2020
Trafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildiTrafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildi26 Haziran 2020
Adıyaman Çiğköftecisi Nilgün Usta'da şok kampanya!Adıyaman Çiğköftecisi Nilgün Usta'da şok kampanya!26 Haziran 2020
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı26 Haziran 2020
Burdur'da sulama göletine 10 bin pullu sazan bırakıldıBurdur'da sulama göletine 10 bin pullu sazan bırakıldı26 Haziran 2020
Son dakika haberi: İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da Son dakika haberi: İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da 26 Haziran 2020
Isparta'da karantinaya uymayanlara ceza geliyorIsparta'da karantinaya uymayanlara ceza geliyor27 Haziran 2020
Balıkçıların korkulu rüyasıydı, ihracat ürünü olduBalıkçıların korkulu rüyasıydı, ihracat ürünü oldu26 Haziran 2020
DENEME AMAÇLI DİKİLMİŞTİ ISPARTA'DA KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDUDENEME AMAÇLI DİKİLMİŞTİ ISPARTA'DA KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDU28 Haziran 2020
Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in YKS mesajıIsparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in YKS mesajı26 Haziran 2020
Isparta'da karar! Sentetik gülsuyu satışı engellenmeliIsparta'da karar! Sentetik gülsuyu satışı engellenmeli26 Haziran 2020
Emeklilere çifte müjde haberler peş peşe geldiEmeklilere çifte müjde haberler peş peşe geldi27 Haziran 2020
Bankacılıkta bir dönem daha bitiyor Artık gitmeye gerek kalmayacakBankacılıkta bir dönem daha bitiyor Artık gitmeye gerek kalmayacak27 Haziran 2020