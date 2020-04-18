İSTANBUL - Alfa Romeo ve Jeep, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkmamanın önem kazandığı bu dönemde, tüm bayi teşkilatının ve müşterilerinin sağlığını önceliğine alarak görüntülü görüşme hizmeti vermeye başladı.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'den (TOFAŞ) yapılan açıklamaya göre, sistem sayesinde, müşteriler alfaromeo.com.tr, jeep.com.tr, bayi web siteleri veya sosyal medya kanalları aracılığıyla dilediği bayinin temsilcisine bağlanabilecek.

Showroom’larda yer alan modellerin online ortamda canlı olarak incelenebileceği sistemde, ilgili tüm detaylar da anında

öğrenilebilecek.



Alfa Romeo ve Jeep, kurduğu dijital altyapı ile Türkiye’deki tüm bayilerinde online görüşme hizmeti vermeye başladı. Bu sayede, müşteriler alfaromeo.com.tr, jeep.com.tr, bayi web siteleri veya sosyal medya kanalları aracılığıyla diledikleri bayinin temsilcisine saniyeler içerisinde bağlanabilecek.

Showroom’larda yer alan Alfa Romeo ve Jeep modellerinin online ortamda canlı olarak incelenebileceği sistemde, modellerle ilgili tüm detaylar da anında öğrenilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, dünyanın ve Türkiye'nin, Kovid-19 salgını nedeniyle son derece kritik günlerden geçtiği bu dönemde faaliyetlerini çalışanlar, müşteriler ve tüm bayi teşkilatının sağlığını önceliklerine alarak sürdürdüklerini belirtti.

Süslü, bu anlayışla Türkiye geneline yayılan 17 Alfa Romeo ve Jeep bayisinde görüntülü görüşme hizmetini başlattıklarını kaydetti.

Süslü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marka ve kurumların çevreleri için sorumlu olarak hareket etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Yeni Tip Kovid-19 salgını nedeniyle insanların evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmadığı bu günlerde biz de iş yapış şeklimizi farklılaştırıp, dijital ortamdaki faaliyetlerimizi artırdık. Devreye aldığımız görüntülü görüşme sistemi ile otomobil severler, diledikleri yerden showroomlarımıza saniyeler içerisinde bağlanabiliyor ve evlerinden çıkmadan bir satınalma deneyimi yaşıyorlar."

Yaşanan zorlu sürecin en kısa zamanda atlatılacağına inandığını belirten Süslü, koronavirüsün yayılım riskine karşı tüm çalışma alanlarında ilk günden itibaren alınan önlemleri en üst seviyede uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

Süslü, "Otomobil severlere ve bayilerimize büyük kolaylık sağlayan görüntülü görüşme sistemi aynı

zamanda, sosyal mesafe kuralını uygulayabilmek ve sağlık önlemlerine uyum sağlamak açısından da önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

