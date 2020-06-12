GÜNCELLEME - Burdur’da silahlı saldırı: 1 yaralı

- Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Burdur'un Tefenni ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyköy yol ayrımında, bir gruba av tüfeğiyle ateş açıldı. Yaralanan Mustafa Harmanda, 112 Acil Servis ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Harmanda'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişiden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla, diğeri ise Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alacak meselesi yüzünden kaynaklandığı belirtilen saldırıda yaralanan Harmanda'nın, Tefenni Ülkü Ocakları Başkanı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz de sosyal medya hesabından, Harmanda'nın yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Olayın Harmanda ile ilişkisi bulunmadığını belirten Alagöz, "Alçak saldırıyı nefretle kınıyor, adli sürecin yakından takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum. Mustafa'mızı eşine, çocuğuna ve bizlere bağışlayan Allah'a sonsuz şükürler ediyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.



