Çiçekçiler "Anneler Günü'nde" sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet istiyor

- Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz:

- "Pazar günü sokağa çıkamayan vatandaşlarımız telefonla ya da internetten bizlere ulaşsınlar, evlere servis yapalım istiyoruz"

- "Zor günlerden geçtiğimiz şu süreçte evlerine kapanan annelerimize, sevdiklerimize çiçek alalım, onları mutlu edelim. En güzel hediye çiçektir"



- Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Anneler Günü'nde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmak istediklerini belirterek, "Evlere servis yapalım istiyoruz." dedi.

Anneler Günü için çiçekçilik sektöründe hummalı bir çalışma yürütülüyor. İç piyasaya yönelik çiçek toplama ve paketleme işlemleri devam ediyor.

Birlik Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Anneler Günü'nde sektöre yönelik bir esneklik talebinde bulunduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini anımsatan Yılmaz, bu hafta kısıtlamadan çiçekçilerin muaf tutulmasını istediklerini dile getirdi.



- "En güzel hediye çiçektir"

Yılmaz, Anneler Günü çalışmalarının salgın nedeniyle sönük geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İhracatta bu yıl salgın nedeniyle kaybımız söz konusu. Çiçeği sürekli üretmek durumundayız, yetişen bu ürünler satılmadığı takdirde ya dalında kuruyor ya da çöpe gidiyor. Bir defaya mahsus, Anneler Günü'nde şehirdeki çiçekçiler açık kalsın, pazar günü sokağa çıkamayan vatandaşlarımız telefonla ya da internetten bizlere ulaşsınlar, evlere servis yapalım istiyoruz. Çiçek, sevgiyi, mutluluğu sembolize ediyor. Zor günlerden geçtiğimiz şu süreçte evlerine kapanan annelerimize, sevdiklerimize çiçek alalım, onları mutlu edelim. En güzel hediye çiçektir."

Seralarda üretilen çiçeklerin 25 milyon dallık kısmının 20 ülkeye gönderildiğini aktaran Yılmaz, ülke genelinde 60 bin dekarlık alanda kesme çiçek üretimi yapıldığını, 100 binin üzerinde istihdam oluşturulduğunu bildirdi.



