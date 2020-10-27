ATSO Başkanı Davut Çetin’den 29 Ekim Mesajı

Davut Çetin’in mesajı şöyle;“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyetimizin 97 yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk iş dünyası olarak, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı ile kurulan ve bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, güçlü kılmak ve daha ileri seviyelere ulaştırmak için çabamız artan bir güçle devam etmektedir.Cumhuriyet, milletimize yakışan, erdeme dayalı bir yönetim şeklidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği, “muasır medeniyet seviyesi”ne ulaşmayı amaçlarken, refahın temeli olan ekonomik kalkınmayı ivmelendirerek sürdürmek üzere iş dünyası olarak üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yerine getirme azim ve kararlığındayız.Cumhuriyet’in 100. Yılına doğru ilerlerken, ülke olarak eğitim ve teknoloji odaklı çalışmalara ağırlık vermemiz gerekmektedir. Gelişen teknoloji ile sürekli değişen bir dünyada yaşıyoruz. Ülkelerin, insan kalitesi ve bilgi teknolojileri kullanımı ile fark yarattıkları bir çağdayız. Atalarımızın bedenlerini, hayatlarını ortaya koyarak kurdukları Türkiye Cumhuriyeti’ni teknolojiyi ve bilgiyi kullanarak geleceğe taşımak zorundayız.İş dünyası olarak, Atatürk’ün gösterdiği hedeflere varmak için, kentimize ve ekonomiye katkılarımızı, istihdam sağlamadaki sorumluluklarımızı yerine getirmede büyük çaba gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. ATSO olarak Antalya 4.0 gibi projelerle kentimize vizyon çizmeyi, geleceğin Antalya’sı için çalışmayı sürdüreceğiz.Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümüne 3 sene kaldı. 100. yıldönümleri özeldir, üzerinden yıllar geçse de hatırlanmalıdır. Antalya, Cumhuriyetimizin 100. Yılını bir sembol eserle taçlandırmalıdır. Örneğin Samsun halkı, Atatürk'ün doğumunun 100. yılına ithafen İlkadım Anıtı’nı yaptırmıştır. Antalya da kamusuyla, sivil toplumuyla 100 yıl coşkusunu bir sembolle ölümsüzleştirmelidir.Bu tür semboller veya anıtlar bir ülkenin ve şehirlerin ortak geçmişe sahip çıkması ve gelecek iddiasını gösterir. Biz de Antalya için Cumhuriyetin 100. Yıl sembolünü hep birlikte düşünelim ve 2023 yılı için proje geliştirelim. Bu, Antalya’da yaşayan herkesin maddi ve manevi olarak katılması gereken bir projedir. Bütün kurumlarla birlikte düşünelim, gerekirse bir yarışma başlatarak hep beraber gerçekleştirelim. Kentimize gelen on milyonlarca misafirimizle bu gururumuzu paylaşalım.Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru, Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefine güçlü adımlarla ilerlemesi dileğiyle, tüm üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum.”