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ANTALYA OSB’DEN ÖRNEK İHALE

ANTALYA OSB’DEN ÖRNEK İHALE
ANTALYA
G.Tarihi: 19.10.2020 11:22
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-ANTALYA OSB’DEN ÖRNEK İHALE
-ANTALYA OSB’NİN DÖRDE BÖLÜP İHALE ETTİĞİ İNŞAAT İŞİNİ, DÖRT FARKLI ANTALYA FİRMASI KAZANDI
-BAŞKAN BAHAR, “PANDEMİ NEDENİYLE ZOR GÜNLER GEÇİREN ÜRETİCİYE VE ESNAFA DESTEK OLMAK İSTEDİK”
 
Antalya OSB Yönetimi, teknik kolejde yapılacak modernizasyon, tadilat ve yeni bina yapım işlerini dörde bölüp, dört farklı ihale gerçekleştirdi. İhaleleri dört farklı Antalya firması kazandı. Başkan Ali Bahar, “İşi dörde bölüp, dört farklı ihale yapmamızın tek nedeni, pandemi nedeniyle zor günler geçiren sektöre, üreticiye ve esnafa kaynak aktarabilmek, bu zor dönemde elimizden geldiğince destek olmaktı. Şükürler olsun ki bu gerçekleşti” dedi.
 
Pandemi nedeniyle açılışı 2021-2022 eğitim-öğretim yılına ertelenen Özel Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin modernizasyon, tadilat ve yeni bina yapım işleri ihalesi, Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Bölge Yönetim Kurulu, tek bir ihale ile planlanan tüm inşaat faaliyetlerini hayata geçirebilecekken, projeyi dörde bölüp dört farklı ihale gerçekleştirdi. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar önderliğinde gerçekleştirilen ihaleleri, dört farklı Antalya firması kazandı. İhale sonuçlarından son derece memnun olduklarını belirten Başkan Bahar, “İşi dörde bölüp dört farklı ihale yapmamızın tek nedeni, pandemi nedeniyle zor günler geçiren sektöre, üreticiye ve esnafa kaynak aktarabilmek, bu zor dönemde elimizden geldiğince destek olmaktı. Şükürler olsun ki dört ihaleyi de dört farklı Antalya firması kazandı” dedi.
29 FİRMA DAVET EDİLDİ
29 firmanın davet edildiği son 3 ihale için yeterlilik sağlayan 12 firma dosya aldı, 8 istekli firma ise teklif sunarak ihaleye dahil oldu. Katılımcı firmaların tekliflerinin içinde bulunduğu kapalı zarflar, tüm firma yetkililerinin huzurunda Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından açıldı. Verilen teklifler açık eksiltme usulü ile en düşük teklif verilene kadar devam etti. Onlarca kez yapılan eksiltmelerin ardından Antalya OSB Teknik Koleji’nin yemekhane ve görsel sanatlar binası tadilatı-bahçe peyzajı- ilave tesis ve altyapı işlerini Tülüoğlu Mühendislik firması, atölye binaları tadilatı ve ilave tesislerinin yapılması işini Simya Mimarlık firması, merkezi derslikler binası tadilatı ve ilave tesislerinin yapılması işini de Yöntem Yapı firması aldı.
İLK İHALE ŞUBAT’TA YAPILDI
Teknik kolej ile ilgili ilk ihale ise Şubat ayında yapılmış ve kampus içerisine projelendirilen 450 seyirci kapasiteli, uluslararası standartlara sahip kapalı spor salonu ile bir adet açık halı saha yapım işini, en düşük teklifi veren ve yine bir Antalya firması olan Gara İnşaat almıştı. Son yapılan üç ihale ile birlikte Antalya OSB Teknik Koleji’nin modernizasyon, tadilat ve yeni bina yapım işleri dört farklı ihale ile dört farklı firmaya verilmiş oldu. Proje kapsamında idari ofis, yemekhane, sınıf ve atölyelerin bulunduğu 5 bina, büyük bir tadilattan geçirilip öğrencilere daha konforlu ve kullanışlı yaşam ve eğitim alanları sunacak hale dönüştürülecek. Mesleki eğitim atölyeleri ise tadilatların bitmesinin ardından bölge firmalarında kullanılan makine ve teçhizatın son teknoloji benzerleri ile donatılıp, öğrencilere günün ve geleceğin iş gücü ihtiyaçlarına göre eğitim verilecek.
BAŞKAN İNCELEMEDE BULUNDU
Öğrencilerin eğitim süreleri boyunca spor ile iç içe olmaları için yapılan kapalı spor sahası ile halı saha ise yüzde 90 oranında tamamlandı. Spor kompleksinin şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Bahar, spor tesislerinin en az atölyeler kadar önemli olduğunu, öğrencilere disiplini spor ile aşılayacaklarını söyledi. Çocuklara sanat ve sporla iç içe bir ortam sunacaklarını aktaran Bahar, “Sanatla bağı olmayan, sanata yüz çeviren biri, zanaatkar olamaz. Bu yüzden okulumuzda sanat atölyeleri de olacak. Hayal edebilecek ki yeni bir şeyler üretebilsin ya da sorunlara çözüm sunabilsin. Sanatsız bilim, sporsuz sağlık düşünemiyorum. O yüzden öğrencilerimizi hem mesleki eğitimle hem sanatla hem de sporla geleceğe hazırlayacağız” dedi. 
ÖN KAYITLAR ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK
Okulun yeni yerine taşınma işlemlerinin pandemi nedeniyle aksadığını belirten Başkan Bahar, bu nedenle okulu planlanandan daha geç bir tarihte devir aldıklarını, dolayısıyla da tadilat ve yeni bina yapım işlemlerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılına yetiştirilemediğini aktardı. Modernizasyon ve tadilat işlemlerinin 2021 yılı mart ayına kadar tamamlanacağını söyleyen Başkan Bahar, 2021 yılı Şubat ayı itibariyle de ön kayıtların başlayacağını ifade etti. 
 
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