GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

ANTALYA'NIN İLK SANAL SERGİSİ SANATSEVERLER İLE BULUŞUYOR

ANTALYA'NIN İLK SANAL SERGİSİ SANATSEVERLER İLE BULUŞUYOR
ANTALYA
100 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
ANTALYA'NIN İLK SANAL SERGİSİ SANATSEVERLER İLE BULUŞUYOR

2020 güz döneminde objektifini Antalya'ya çeviren Antalya Kültür Sanat'ın yeni sergisi "Nisyân-Kadim Antalya'nın Güncel Portresi" sanatseverlerle sanal dünyada buluşuyor.

Çalışmalarını kent ve çevre odağında sürdüren şehir plancısı, akademisyen, sanatçı Murat Germen'in objektifinden Antalya'ya bakan ve bugün yaşadığımız kenti anlamaya çalışan sergi, izleyicinin dikkatini kentin 'kadim zamanlardan bugüne taşınan emanetleri' ile 'bugünden geleceğe aktarmakta olduğumuz ihanetlerimiz'e çekmeyi amaçlıyor.

Yeşim Demir'in küratöryel tasarımıyla, AKS'ın iki katında düzenlenen sergi, bir katta, kentin her gün önünden geçtiğimiz halde kanıksadığımız, emanet ya da ihanet olduğunu fark etmediğimiz yüzlerine mikro ölçekte bakarken, diğer katta objektifini geniş açıya çeviriyor; kenti farklı açılardan panoramik görüntülerle gözler önüne sererek emanet ve ihanetlerimizi makro ölçekte görmemizi sağlıyor. Bu bakışta şehrin son 20 yıldaki dönüşümü, uydu fotoğraflarıyla sergi izleyicisinin dikkatine sunuluyor.

AKS'ın üçüncü sergi katı ise herkese açık bir forum alanı olarak düzenlendi. Pandemi nedeniyle kent konuşmaları, kent atölyeleri ve benzeri etkinliklerin şimdilik çevrimiçi gerçekleşmesi planlanmış olsa da, AKS'ın kapıları açmasının ardından bu salonun kente dair sözü olan, projesi olan, isyanı ya da teşekkürü olan bütün kişi ve kurumların seslerini duyuracağı bir 'serbest kürsü'ye dönüşmesi öngörülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası Antalya şubeleri ile Antalya Kent İzleme Platformu'nun yol göstericiliğinde hazırlanan sergiye Türkiye'nin ambalaj sanayiinde önde gelen firmalarından ANKUTSAN malzeme desteği sağladı. 

Görsel anlatım dilinin, çağdaş Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Ferruh Tunç'un şiirlerinden alıntılarla zenginleştirildiği "Nisyân-Kadim Antalya'nın Güncel Portresi", Antalyalıları romantik bir nostalji ve iç geçirmeye değil, kentlerinde olan biteni görmeye ve bunda kendi paylarını, sorumluluklarını düşünmeye davet ediyor.

1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Antalya Kültür Sanat web sayfası'da  (www.antalyakultursanat.org.tr)  erişime açılan sergiye https://www.sanaltur.tv/antalya-kultur-sanat/sergi-nisyan/ linkinden ulaşılabilir.
 
Sanal-Sergi-8Sanal-Sergi-1Sanal-Sergi-2Sanal-Sergi-5Sanal-Sergi-4Sanal-Sergi-3Sanal-Sergi-7Sanal-Sergi-6

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hükümet harekete geçti 10 milyon çalışan yararlanacak!
Isparta'daki 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor!
Isparta'da Hayvan Destekleme Başvuruları Başladı:
ISPARTASPOR’DA BÜTÜK SEVİNÇ YAŞANDI
Isparta Şarkikaraağaç Belceğiz Göleti, ekonomiye önemli katkılar sunuyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! 1 Kasım'dan itibaren değişiyor
Isparta'da iki işletme kapatıldı
Isparta'da Cumhuriyetimizin 97. Yılı Coşkuyla Kutlandı
Emekli olmak isteyenlere müjde! Yeni hak geldi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 97’nci Yıldönümü Etkinlikleri Başladı
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN CUMHURİYET BAYRAMI VE KANDİL MESAJI
Tüm memurları ilgilendiriyor! Kamu personeli için özel program geliyor...
BAKA Yönetim Kurulu Isparta’da Toplandı
Isparta'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı
Her yerde aranıyordu Isparta'da yakalandı
​Son dakika: NASA tarihi olayı resmen duyurdu! Bütün dünya bu haberi bekliyordu...
Isparta'da Kirazlı Dereye camdan kafeterya ve restoran
Türkiye'nin en büyük barajında jeneratör montajları başladı
Isparta'da narkotik operasyon!
ISPARTA'DA BİR İLK YERALTI BARAJI YAPILIYOR
Doktor, Polis, Bekçi ,Hemşire, 100 bin personel alınacak
ÜZÜM PAZARI NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE DETAYLAR
DENİZDEN YENİ ÇIKAN GÖZDE BALIKLAR TEZGAHLARA İNDİ
Tüm detaylarıyla vergi yapılandırması! Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?
Koronavirüs'te yeni gelişme K değerine dikkat!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA NAYAN KUAFÖRISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ProgramıIsparta'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı27 Ekim 2020
​Son dakika: NASA tarihi olayı resmen duyurdu! Bütün dünya bu haberi bekliyordu...​Son dakika: NASA tarihi olayı resmen duyurdu! Bütün dünya bu haberi bekliyordu...26 Ekim 2020
ATSO Başkanı Davut Çetin’den 29 Ekim MesajıATSO Başkanı Davut Çetin’den 29 Ekim Mesajı27 Ekim 2020
Her yerde aranıyordu Isparta'da yakalandıHer yerde aranıyordu Isparta'da yakalandı27 Ekim 2020
BAKA Yönetim Kurulu Isparta’da ToplandıBAKA Yönetim Kurulu Isparta’da Toplandı27 Ekim 2020
Tüm memurları ilgilendiriyor! Kamu personeli için özel program geliyor...Tüm memurları ilgilendiriyor! Kamu personeli için özel program geliyor...28 Ekim 2020
Emekli olmak isteyenlere müjde! Yeni hak geldiEmekli olmak isteyenlere müjde! Yeni hak geldi29 Ekim 2020
Isparta'da Cumhuriyetimizin 97. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 97. Yılı Coşkuyla Kutlandı29 Ekim 2020
BAŞKAN VELİ GÖK’E KİCK BOKS’ÇULARDAN TEŞEKKÜRBAŞKAN VELİ GÖK’E KİCK BOKS’ÇULARDAN TEŞEKKÜR27 Ekim 2020
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN CUMHURİYET BAYRAMI VE KANDİL MESAJIISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN CUMHURİYET BAYRAMI VE KANDİL MESAJI28 Ekim 2020
Kredi kartı kullananlar dikkat! 1 Kasım'dan itibaren değişiyorKredi kartı kullananlar dikkat! 1 Kasım'dan itibaren değişiyor31 Ekim 2020
Isparta'da Cumhuriyetimizin 97’nci Yıldönümü Etkinlikleri BaşladıIsparta'da Cumhuriyetimizin 97’nci Yıldönümü Etkinlikleri Başladı28 Ekim 2020
BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN MEVLİD KANDİLİ MESAJIBAŞKAN VELİ GÖK’ÜN MEVLİD KANDİLİ MESAJI28 Ekim 2020
Isparta'da iki işletme kapatıldıIsparta'da iki işletme kapatıldı30 Ekim 2020
ISPARTA'DA ​MEVLİT KANDİLİ BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDIISPARTA'DA ​MEVLİT KANDİLİ BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDI29 Ekim 2020
​Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün Cumhuriyet Bayramı Mesajı​Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün Cumhuriyet Bayramı Mesajı28 Ekim 2020
EĞİRDİR’DE CUMHURİYETİMİZİN 97. YIL COŞKUSUEĞİRDİR’DE CUMHURİYETİMİZİN 97. YIL COŞKUSU28 Ekim 2020
Eğirdir'de kuleden iniş yapıp şanlı bayrağımızı açtılar Eğirdir'de kuleden iniş yapıp şanlı bayrağımızı açtılar28 Ekim 2020
Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MesajıRektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı29 Ekim 2020
Isparta'nın tarihi pazarında restorasyon dokunuşları başladıIsparta'nın tarihi pazarında restorasyon dokunuşları başladı30 Ekim 2020