2020 güz döneminde objektifini Antalya'ya çeviren Antalya Kültür Sanat'ın yeni sergisi "Nisyân-Kadim Antalya'nın Güncel Portresi" sanatseverlerle sanal dünyada buluşuyor.Çalışmalarını kent ve çevre odağında sürdüren şehir plancısı, akademisyen, sanatçı Murat Germen'in objektifinden Antalya'ya bakan ve bugün yaşadığımız kenti anlamaya çalışan sergi, izleyicinin dikkatini kentin 'kadim zamanlardan bugüne taşınan emanetleri' ile 'bugünden geleceğe aktarmakta olduğumuz ihanetlerimiz'e çekmeyi amaçlıyor.Yeşim Demir'in küratöryel tasarımıyla, AKS'ın iki katında düzenlenen sergi, bir katta, kentin her gün önünden geçtiğimiz halde kanıksadığımız, emanet ya da ihanet olduğunu fark etmediğimiz yüzlerine mikro ölçekte bakarken, diğer katta objektifini geniş açıya çeviriyor; kenti farklı açılardan panoramik görüntülerle gözler önüne sererek emanet ve ihanetlerimizi makro ölçekte görmemizi sağlıyor. Bu bakışta şehrin son 20 yıldaki dönüşümü, uydu fotoğraflarıyla sergi izleyicisinin dikkatine sunuluyor.AKS'ın üçüncü sergi katı ise herkese açık bir forum alanı olarak düzenlendi. Pandemi nedeniyle kent konuşmaları, kent atölyeleri ve benzeri etkinliklerin şimdilik çevrimiçi gerçekleşmesi planlanmış olsa da, AKS'ın kapıları açmasının ardından bu salonun kente dair sözü olan, projesi olan, isyanı ya da teşekkürü olan bütün kişi ve kurumların seslerini duyuracağı bir 'serbest kürsü'ye dönüşmesi öngörülüyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası Antalya şubeleri ile Antalya Kent İzleme Platformu'nun yol göstericiliğinde hazırlanan sergiye Türkiye'nin ambalaj sanayiinde önde gelen firmalarından ANKUTSAN malzeme desteği sağladı.Görsel anlatım dilinin, çağdaş Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Ferruh Tunç'un şiirlerinden alıntılarla zenginleştirildiği "Nisyân-Kadim Antalya'nın Güncel Portresi", Antalyalıları romantik bir nostalji ve iç geçirmeye değil, kentlerinde olan biteni görmeye ve bunda kendi paylarını, sorumluluklarını düşünmeye davet ediyor.1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Antalya Kültür Sanat web sayfası'da (www.antalyakultursanat.org.tr) erişime açılan sergiye https://www.sanaltur.tv/antalya-kultur-sanat/sergi-nisyan/ linkinden ulaşılabilir.