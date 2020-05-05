Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16,12 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, vites kolunun yanına gizlenmiş, satışa hazır halde paketlenmiş 16,12 gram esrar ele geçirildi. Aracın bagaj kısmında bir ruhsatsız pompalı av tüfeği, tüfeğe ait 7 fişek, torpido gözünde ise bir şarjör ve şarjöre takılı 7 mermi bulundu.

Polis ekibi, araç sürücüsü Ç.D'yi gözaltına aldı.

