ATSO KÖK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞUYOR

ATSO tarafından ilk kez düzenlenen ve kazananlarının geçtiğimiz Cuma günü açıklandığı ‘Kente Önem Katanlar’ ödülleri sahipleri ile buluşmaya başladı. Pandemi önlemleri nedeniyle ödülleri bir tören ile teslim edemediklerini kaydeden Başkan Çetin, “Kent kategorisinde dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini Odamızda takdim ettik. Diğer kategorilerdeki ödül alan üyelerimize de ziyaretler yaparak plaketlerini teslim edeceğiz.” dedi.ATSO bünyesinde düzenlenen ödül törenlerini tek bir çatı altında topladıklarını ve Kent Ödülleri kategorisi ile kapsamını genişlettiklerine vurgu yapan Başkan Davut Çetin “Bu yıl, ATSO olarak geleneksel hale getirdiğimiz ATSO Geleneksel Ödül Törenimiz ve Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerimizi Kente Önem Katanlar (KÖK) Markası altında birleştirdik. Böylece bir yeniliğe de imza atıyoruz. Üyelerimizin yanı sıra halkımızı da bu çatıya dahil ediyoruz. Ayrıca Kente Önem Katanlar’ın isimlerini her yıl eğitim alanında bir soysal sorumluluk projesi ile taçlandıracağız. Bu sene ödül alanlar adına Antalya Endüstri Meslek Lisesi’nde bir Spor Salonu yaptırdık. Ödül alanların isimleri bu spor salonunda yaşayacak. Biz de bu vesileyle ATSO olarak her yıl 45 bini aşkın üyemiz ve KÖK Ödüllerini kazananlar adına ‘Antalya’ya Önem Katacak’ bir katkı koymuş olacağız.” dedi.Davut Çetin, KÖK ödülleri ile birlikte ilk kez ATSO üyelerinin yanı sıra ile tüm vatandaşların da başvurabileceği bir Kent Ödülleri kategorisi oluşturduklarını vurguladı. Başkan Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü:“ATSO olarak şimdiye kadar genellikle kendi üyelerimizi ödüllendiriyorduk. İhracat, gelir kazandırıcı hizmetler, döviz kazandırıcı hizmetler gibi birçok kategoride ödüller veriyorduk. Bu yıl kenti de ön plana alarak bu kent için düşünen, proje üretenleri de ön plana çıkaralım istedik. Gerçekten de birbirinden değerli çok sayıda proje önerisi aldık. Kent ödüllerine toplamda 110 proje başvurdu. 10 dalda alanında uzman jüriler çok zor bir karar süreci ile kazananları belirlediler. Gelen 110 projenin her birisinin çok değerli olduğunu gördük. Antalya için kafa yoran, düşünen, üreten vatandaşlarımızın böylesine nitelikli projelerle başvuru yapmaları bizleri gururlandırdı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kent ödüllerinde ödül alanları önümüzdeki süreçte çeşitli iletişim kanallarından halkımıza tanıtmaya başlayacağız. Önümüzdeki yıl için en kısa zamanda çalışmalara ve başvuruları almaya başlayacağız. KÖK projesi ile halkımızın kentini daha çok sahiplenmesini istiyoruz.3 Nisan 2021’de aynı kategorilerde yeni projelere ödülleri vermeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızı kentimiz için geliştirdikleri, Antalya’ya değer katacağını düşündükleri projelerle başvuru yapmaya davet ediyorum.”Kent Ödülleri kategorisinde aşağıda bulunan isimler Başkan Davut Çetin’in elinden plaket ve sertifikalarını aldı: