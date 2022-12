Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirde yaşayan her bir bireyin temel ihtiyaçları arasında bulunan belediye hizmetlerine ulaşımından en üst düzeyde faydalanabilmesi amacıyla her türlü adımı karalılıkla atıyor. Bu kapsamda yaşanan içme suyu ve kanalizasyon sorunları bir bir gideriliyor.Bu sorunlardan birisi de Sidre Mahallesinde içme suyu problemi olarak yaşanıyordu. 1970’li yıllarda iki ailenin yaşamak için mahallenin üst bölgesine yaptığı ev ve ardından da bölgede yeni evlerin yapılmasıyla yaşanıyordu. Bölgede yaşayan aileler bugüne kadar içme suyu ihtiyaçlarını başta Ayazma olmak üzere çeşitli noktalardan taşıma ile çözüyorlardı. Hayvanlarının ve günlük diğer kullanım ihtiyaçlarını ise parmak kalınlığında dağlardan gelen sularla karşılıyorlardı. İşte bu sorun mahallenin üst bölgesine yapılan 500 metreküplük su deposu ile giderildi. Artık içme suyu deposunun faaliyete geçmesiyle birlikte kod farkından dolayı su almakta problem yaşayan evler başta olmak üzere mahallenin genelinde de rahatlama sağlanmış oldu.Bugüne kadar içme suyuna ulaşımda zorluk yaşayan aileler artık musluklarından akan suyun mutluluğunu, yıllardır kaderlerine terk edilmekten kurtulmanın sevinciyle Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.Vatandaşlar bugüne kadar yaşadıkları zorlukları ve şu andaki mutluluklarını dile getirdiler. 5-6 aile olarak bölgede 1970’li yıllardan buyana yaşadıklarını ve içme suyu ihtiyaçlarını Ayazma’dan karşıladıklarını söyleyen vatandaşlar, “Karda kışta zorluklarla su taşıyorduk. Sırtımızda su taşıdık. Suyun olmadığı yerde temizlik olmaz. Taşıdığımız sularla tankımızı dolduruyorduk. Getirdiğimiz suyu çamaşırda da kullanıyorduk. Çok zorluklar yaşadık. Sağ olsun Şükrü Başkanımız sorunumuzu çözdü Allah razı olsun, suyumuz geldiği için çok mutluyuz. Şimdi evlerimize su geldi, kabristanlığımıza su geldi. Yokluğun çilesini çekiyorduk. Dertlerimize başkanımız çare oldu. Her şey bizim için güllük gülistanlık oldu. Su olunca her şey güzel oluyor. Al bardağı eline artık o çeşmeden bu çeşmeden suyu doldur iç” diyerek yaşadıkları mutluluklarını dile getirdiler.Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey, mahallelerinde su sorunu yaşayan az bir ailenin bulunduğunu ancak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaştığını dile getirdi. Muhtar Hacer İnci Özbey, “Başkanımız, bizim isteklerimiz karşısında, mahalle sakinlerimizin taleplerini yerinde incelediler ve acil olarak su deposu yapılması yönünde talimatlarını verdiler. Vatandaşlarımız içme suyu ihtiyaçlarını bugüne kadar Ayazma’dan ve diğer bölgelerden taşıyarak sağlıyorlardı. Dökme suyla değirmen dönmüyordu, bir hafta çamaşırlarını yıkayabiliyorlardı, çamaşırları kalıyordu. Başkanımız evlerin üst bölgesine su deposu yaptırdı. Belediyemiz vatandaşlarımıza hatlarının çekilmesi noktasında da yardımcı oldu. İçme suyunu kullanmaya başladılar. Ayrıca mezarlığımızın üst kısımlarında da suyumuz yoktu. Çeşmelerin suyu yoktu, oralara da hat çekildi. Hani bir bardak su verince ‘su gibi aziz ol’ derler. Bende ‘başkanım su gibi aziz olun inşallah diyor, teşekkürlerimi iletiyorum” görüşlerinde bulundu.