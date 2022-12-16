Vali Aydın Baruş mahalle ziyaretleri kapsamında Kurtuluş, Turan ve Sülübey mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.Ziyaretlerinde öncelikli olarak mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Baruş, muhtarlarla asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Ardından mahallelerde bulunan okulları ziyaret eden Vali Baruş öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.Mahallelerde gerçekleştirdiği incelemelerde karşılaştığı iş yerlerine de uğrayan Vali Baruş esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.Ziyaretlerinde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Nazif Aydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar ile İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti.