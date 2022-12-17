Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 2.sini düzenlediği “Tarihi Kunduracılar Sitesi” indirim günleri başladı.Vatandaşa İndirim Esnafa Destek sloganıyla gerçekleştirilecek indirim günlerinin açılışı Isparta Valisi Aydın Baruş, kurum amirleri ve il müdürleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, ITSO Başkanı Metin Çelik, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kunduracılar Sitesi indirim günlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Aydın Baruş, Esnafımızın ülkemizin bel kemiği olduğunu söyleyerek alışverişimizi yerel esnaftan yapalım dedi. Vali Baruş; “Kunduracılar Sitesi indirim günleri esnafımıza hayırlı olsun. Biz esnafımıza sahip çıkmayı çok önemsiyoruz çünkü esnafımıza sahip çıkmak aynı zamanda kendi mahallemize kendi semtimize kendi şehrimize sahip çıkmaktır. Esnafımızın kazandığı bu şehre dönüyor bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yoğun rekabet koşullarında belki esnafımız zor mücadele ediyor. Ispartalı vatandaşlarımızın esnafımıza vereceği destek bu açıdan çok önemli. Etrafımızdan alışveriş yapalım onlara destek olalım çünkü biliyoruz ki bizim zor günümüzde bizim dar günümüzde esnafımız her zaman yanımızda bizlere yardımcı oluyor. Kunduracılar Sitesinde Osmanlı'daki Ahilik Teşkilatı gibi bir araya gelerek birbirine destek olan ve esnaflık yapan esnaflarımız var. İndirim günlerinde burada önemli oranda indirimler yapacaklar. Herkesi buradan alışveriş yapmaya davet ediyorum. İnşallah biz de besmele çekerek ilk alışveriş yapacağız” dedi.Konuşmanın ardından indirim günleri kurdelesi kesilerek katılımcılar Tarihi Kunduracılar Sitesi’ni gezerek vatandaşlarla bir süre sohbet ettiler. Vali Aydın Baruş ziyaret ettiği bir esnaftan ayakkabı aldı. Bu yıl 2.si düzenlenen “Tarihi Kunduracılar Sitesi” indirim günleri 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.