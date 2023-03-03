İhracatta büyük düşüş

Isparta 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında 28 milyon 188 bin 89 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran 36 milyon 089 bin 84 dolar idi. Kayıp 8 milyon doların üzerinde. Isparta Ocak 2023'te ise 31 milyon 372 bin 79 dolar değerinde ihracat yapmıştı.



İlk iki aydaki kayıp 15 milyon dolar

Isparta 1 Ocak- 28 Şubat 2023 tarihleri arasında 59 milyon 561 bin 67 dolar değerinde ihracat yaptı. 2022 yılının aynı döneminde bu oran 73 milyon 080 bin 27 dolar idi. İlk iki aydaki kayıp 15 milyon dolar seviyesinde.



Kent Şb.'23 Sıra Şb.-Ara.'23



Antalya 191.535,82 14 352.123,44

Isparta 28.188,89 29 59.561,67

Afyon 24.118,83 34 50.883,51

Burdur 12.618,27 41 34.264,68



-Isparta, Antalya ve Burdur'un ihracatı: 214 milyon dolar

Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında 214 milyon 083 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılının aynı döneminde bu oran 214 milyon 335 bin dolar idi. Değişim oranı yüzde - (eksi) 0,1; Pay (22) yüzde 1,3 olarak hesaplandı.



-İlk iki ayda ihracat toplam 414 milyon dolar şeklinde gerçekleşti

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-28 Şubat 2023 tarihleri arasında ise ihracat 428 milyon 150 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 414 milyon 911 bin dolar idi. Değişim 3,2 oldu. Pay (20) yüzde 1,3 olarak kayıtlara geçti.

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Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.416,62

Mayıs 31.890,21

Haziran 48.291,57

Temmuz 38.314,73

Ağustos 33.656,39

Eylül 39.086,86

Ekim 35.607,66

Kasım 34.125,60

Aralık 36.411,75



TOPLAM 445.690,31

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Isparta-İhracat-2023 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.372,79

Şubat 28.188,89



TOPLAM 59.561,67

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Isparta'nın Şubat 2023 dönemi ihracatı:28.188,89 dolar.

Isparta'nın Ocak 2023 dönemi ihracatı: 31.372,79 dolar.

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Isparta'nın 1 Ocak- 28 Şubat 2023 dönemi ihracatı: 59.561,67 dolar.

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Isparta'nın Şubat 2022 dönemi ihracatı: 36.089,84 dolar.

Isparta'nın 1 Ocak- 28 Şubat 2022 dönemi ihracatı:73.080,27 dolar.

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