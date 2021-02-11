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Yapay zeka SEO sektörünü doğrudan etkileyecek

Yapay zeka SEO sektörünü doğrudan etkileyecek
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
SEO ve Dijital pazarlama çalışmalarını işi yapay zekaya teslim edecek
Yapay zekanın her sektördeki gelişiminden en çok SEO etkilenecek

Başta makine öğrenmesi ve sonrasında yapay zekanın her sektöre olumlu etkilerini gün geçtikçe görüyoruz. Bazen insan gözüyle farkedilemeyecek veya insan beyni ile analiz edilemeyecek birçok bilgiyi çok hızlı bir şekilde toplanan verilerden öğrenerek sonuca ulaşıyor. Bu anlamda her sektöre olumlu katkı sağlayan yapay zeka bazı sektörleri de fazlasıyla dönüştürerek radikal değişimlere de uğratacaktır.

SEO, yani arama motoru optimizasyonu web sitelerinin arama motorlarında daha fazla görünür olması ve daha fazla ilgili hedef kitleye ulaşarak ziyaretçi kazanmasını sağlayan stratejilerdir. Genelde Google, Yahoo, Bing, Yandex gibi arama motorlarının algoritmalarına uyumlu bir şekilde websitelerin inşa edilmesi ve içeriklerinin düzenlenmesiyle gerçekleşen süreç, dijitaldeki alışkanlıklara ve tüketicilerin beklentilerine bağlı olarak da her yeni algoritmada değişim göstermektedir.
 
Günümüzde her işletmenin ve girişimin büyümesinin dijitale bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Dijitalde varlıklarını inşa edemeyen şirketler ulaşılabilir olmadığı gibi güvenilir bir imaj çizme noktasında da oldukça zorlanıyorlar. Çünkü artık dijital görünürlük kurumsal kimlik için tamamlayıcı en önemli kriter niteliğinde. Dijitaldeki hızlı değişim teknolojik gelişmeler ve rekabetten en çok etkilenen sektörler olması sebebiyle en güncel ve yenilikçi pazarlama stratejilerinin de yine dijital pazarlama ve SEO gibi çalışmalar olmasına yol açıyor.

SEO ve Dijital pazarlama sektörünün geleceğine dair açıklamalarda bulunan SEO ajansı Webtures CEO'su Kaan Gülten "Sektördeki en yıkıcı dönüşümün kıyısındayız. Önceden şirketlerin dijitale ayak uydurmasından bahsederken, artık dijital hizmet veren şirketlerin dijitale ayak uydurması gerektiğini görüyoruz. Halen birçok dijital ajans gelen yıkıcı değişimin farkında değil. Bu da gösteriyor ki 3 - 5 yıl sonra dijitale adapte olamayan dijital ajansların varlıklarını koruması oldukça güç olacak. Bizler tüm bilgi ve deneyimimizi yazılıma öğreterek insanları iş gücü değil beyin gücü olarak kullanmaya başladık. Buradaki en önemli kıstasımız da minimum klavye kullanımıdır. Ne kadar az klavye kullanırsak o kadar fazla beynimizi kullanıyoruz. Çok yakında tüm SEO hizmetlerimiz robotlar ve yapay zeka sayesinde veriliyor olacak" dedi. Sektörün gitmesi gereken noktaya ışık tutan ve bu yöndeki değişime dikkat çeken bu açıklamalar aslında birçok sektör için teknolojinin etkilerini gözler önüne seriyor.

Resim, tasarım, müzik gibi birçok alanda da boy gösteren yapay zeka gelecekte insanların yaratıcılığını zorlama noktasında çıtayı her geçen gün artıracağa benziyor. Belki de insanoğlunun gelecekteki en büyük rakibi artık yapay zekalar veya en güçlü yapay zekayı kendi için çalıştırma gayreti olacaktır.
 
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