GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

AHEF: PANDEMİDE AŞILAMA YAPAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ EKSİK KADRO İLE ÇALIŞIYOR AŞI HIZI YAVAŞLIYOR!

AHEF: PANDEMİDE AŞILAMA YAPAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ EKSİK KADRO İLE ÇALIŞIYOR AŞI HIZI YAVAŞLIYOR!
TÜRKİYE
35 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
  
AHEF: PANDEMİDE AŞILAMA YAPAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ EKSİK KADRO İLE ÇALIŞIYOR AŞI HIZI YAVAŞLIYOR!
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, “Aile hekimleri 15 yıldır aile hekimliği birimlerinde tüm ülkenin; 3,5 milyonun üzerindeki bebeklik dönemi aşılarını, izlemlerini birebir takip ederek, %98’i aşan aşı oranlarının yakalanmasını sağladı. Aile Hekimleri bu başarıları ile sağlık sisteminin yüz akı olmuştur olmaya da devam ediyorlar” dedi.
Dr. Yusuf Eryazğan, “Bir aile sağlığı merkezinde bir bebeğe 8 defa aşı yapılırken 3 aşı daha eklenerek bu sayı 11’e ulaşmış, zatürre ve grip aşıları da bunlara eklenince aşı sayısı %55 artmıştır” diyerek sözlerine şöyle devam etti. “Ayrıca şu anda Covid19 aşılmasının %70’i aile hekimliğinde yapılıyor. Ülkemizdeki 1,2 milyon gebenin izlemini, takibini bilfiil yaparak, ülke geleceğine çok önemli katkılar sundukları aşikârdır. Anne bebek ölümlerinin son 10 yılda büyük oranda azaltılmasının Aile Hekimlerinin başarısı olduğu kabul edilmelidir.”
Dr. Eryazğan bütün bu sağlık verilerine dikkat çekerken aile hekimlerinin 1 yıldır sağlık hizmetlerinin görülmeyen kahramanları olduğunu da sözlerine ekledi. “Aile hekimliği birimleri, 6 ay poliklinikler kapalı iken polikliniklerine devam eden tek sağlık kuruluşları olmuşlardır. Aile Hekimleri bu üstün gayreti gösterirken hastanelere olduğu kadar polikliniklere de Covid temaslı ve pozitif hastalar başvurmuştur. AHEF olarak, aile hekimliği birimlerindeki aile sağlığı çalışanı açığının son 3 yılda %400 arttığının fark edilmesini istiyoruz. Her aile sağlığı merkezinde aile sağlığı çalışanı eksikliği olduğu, sistemin tıkanmak üzere olduğu, Covid19 aşılamalarında da gün yüzüne tekrar çıktı. AHEF bu konuda çözüm önerilerini defalarca sundu. Bütün bu işlerin yanında 5 ay önce, 15 yıldır İlçe Sağlık Müdürlüklerince yapılan okulların aşılarını Sağlık Bakanlığı aile hekimlerine devretti. Şimdi ise Covid19 aşılamasında en önemli merkez, aile hekimlikleri gösteriliyor.”
AHEF adına yapılan açıklamada; aile hekimlerinin çok fazla iş yükü ve pandemi savaşı varken aile sağlığı çalışanı açığının da ülke genelinde %20’lere ulaştığına dikkat çekildi. ASM’lerde aşı yapacak ebe hemşire bulunmadığına vurgu yapılırken bu durumun ciddi sıkıntılara neden olabileceğinin, aile sağlığı çalışanı açığının giderilmesinin şart olduğunun da altı çizildi.
 
imageimageimage
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PASTALAR VİTRİNE ÇIKTI
Koza AVM'den Sevgililer Günü indirimi
Isparta'da kumar operasyonu!
Isparta'da önemli duyuru...Uymayan kişilere para cezası var!
Davraz’a Yapılan Yatırımlar Meyvesini Veriyor
Tutar: Isparta elmada 10 milyon $ ihracat yapıyor
Isparta için çok önemli meteorolojik uyarı! dikkatli ve tedbirli...
''BALIK YE ENERJİNİ YENİLE'' MEVSİMLİK BALIKLAR GÖZDE BALIK'TA
TÜRKER KAPINDA'DA BÜYÜK İNDİRİM SEPETE EKLE KAPINA GELSİN!
ISPARTA'DA TÜM MARKALARIN TEKNİK SERVİSİ SÜPÜRGE DÜNYASI
ISPARTA'DA ANAHTAR TESLİMİ TAMİR-TADİLAT İŞLEMLERİ
Isparta'daki Okullarda Çalışmalarda Sona Yaklaşıldı
Aranan o şahıs Isparta'da JASAT tarafından yakalandı...!
İçişleri Bakanlığı, 56 saatlik sokak kısıtlamasına ilişkin bir açıklamada bulundu
Haber: "Sevgililer Günü"nü de kapsayan yeni genelge
Isparta'ya belediye yeni vidanjör aracı kazandırdı
TÜM ISPARTA İÇİN HABER! VALİLİKTEN YENİ KARARLARI DUYURDU
Isparta'da zehir tacirlerine geçit yok! JASAT yakaladı
GİZLİ ZAM GRAM OYUNU HANGİ ÜRÜNDE NASIL HİLELER YAPILDI
55 YAŞINDA EMEKLİLİK
Aranan 158 şahıs emniyet ekiplerince yakalandı
İnsanlık çaresiz! Dünyada mutasyon paniği...üçüncü dalga mı geliyor?
BURDUR’DAN ISPARTA’YA BÖLGESEL KALKINMA ZİYARETİ
Isparta'da kelle paça işkembe ciğer yürek kokoreç ve tüm sakatatlar Türker Kasap'ta
Her yerde aranıyordu Isparta'da yakalandı!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
türker kapındaisparta oto ekspertizISPARTA EKBAPI SİPARİŞISPARTA egzoz tamiriISPARTA kozmetikISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kadın muhtarların azmi Urla’yı doğalgazla buluşturduKadın muhtarların azmi Urla’yı doğalgazla buluşturdu06 Şubat 2021
BURDUR’DAN ISPARTA’YA BÖLGESEL KALKINMA ZİYARETİBURDUR’DAN ISPARTA’YA BÖLGESEL KALKINMA ZİYARETİ03 Şubat 2021
55 YAŞINDA EMEKLİLİK 55 YAŞINDA EMEKLİLİK 04 Şubat 2021
İnsanlık çaresiz! Dünyada mutasyon paniği...üçüncü dalga mı geliyor?İnsanlık çaresiz! Dünyada mutasyon paniği...üçüncü dalga mı geliyor?03 Şubat 2021
ATSO Başkanı Davut Çetin’den Ocak Ayı Enflasyonu DeğerlendirmesiATSO Başkanı Davut Çetin’den Ocak Ayı Enflasyonu Değerlendirmesi03 Şubat 2021
GİZLİ ZAM GRAM OYUNU HANGİ ÜRÜNDE NASIL HİLELER YAPILDIGİZLİ ZAM GRAM OYUNU HANGİ ÜRÜNDE NASIL HİLELER YAPILDI04 Şubat 2021
Haber: "Sevgililer Günü"nü de kapsayan yeni genelge Haber: "Sevgililer Günü"nü de kapsayan yeni genelge 04 Şubat 2021
ISPARTA'DA ANAHTAR TESLİMİ TAMİR-TADİLAT İŞLEMLERİISPARTA'DA ANAHTAR TESLİMİ TAMİR-TADİLAT İŞLEMLERİ05 Şubat 2021
Aranan 158 şahıs emniyet ekiplerince yakalandıAranan 158 şahıs emniyet ekiplerince yakalandı04 Şubat 2021
İçişleri Bakanlığı, 56 saatlik sokak kısıtlamasına ilişkin bir açıklamada bulunduİçişleri Bakanlığı, 56 saatlik sokak kısıtlamasına ilişkin bir açıklamada bulundu05 Şubat 2021
TÜM ISPARTA İÇİN HABER! VALİLİKTEN YENİ KARARLARI DUYURDUTÜM ISPARTA İÇİN HABER! VALİLİKTEN YENİ KARARLARI DUYURDU04 Şubat 2021
Isparta'ya belediye yeni vidanjör aracı kazandırdıIsparta'ya belediye yeni vidanjör aracı kazandırdı04 Şubat 2021
BAŞKAN HALICI, “ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZLE SAHADAYIZ”BAŞKAN HALICI, “ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZLE SAHADAYIZ”03 Şubat 2021
​EĞİRDİR’E BİR MÜJDE DAHA!..​EĞİRDİR’E BİR MÜJDE DAHA!..03 Şubat 2021
Isparta'da zehir tacirlerine geçit yok! JASAT yakaladıIsparta'da zehir tacirlerine geçit yok! JASAT yakaladı04 Şubat 2021
​2020’nin getiri şampiyonu faizsiz fonlar oldu​2020’nin getiri şampiyonu faizsiz fonlar oldu03 Şubat 2021
Aranan o şahıs Isparta'da JASAT tarafından yakalandı...!Aranan o şahıs Isparta'da JASAT tarafından yakalandı...!05 Şubat 2021
Isparta'da önemli duyuru...Uymayan kişilere para cezası var!Isparta'da önemli duyuru...Uymayan kişilere para cezası var!08 Şubat 2021
Isparta için çok önemli meteorolojik uyarı! dikkatli ve tedbirli...Isparta için çok önemli meteorolojik uyarı! dikkatli ve tedbirli...07 Şubat 2021
Isparta'daki Okullarda Çalışmalarda Sona YaklaşıldıIsparta'daki Okullarda Çalışmalarda Sona Yaklaşıldı05 Şubat 2021