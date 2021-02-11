Yünsa doğayı koruyan kumaş üretti

Yenilikçi ürünleriyle 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Yünsa, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilir üretim konusundaki çalışmalarını çeşitlendiriyor. Bunun son örneği ise Yünsa Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen BioGreen kumaş oldu. Çevreci kumaş, doğadan toplanan yabani bitki tohumlarından elde edilen yağ bazlı bir yumuşatıcı ile işlem görüyor, bu işlem sayesinde ise doğada biyolojik olarak yüksek oranda çözünebiliyor.Tekstile inovasyon katmak önceliğiyle çalıştıklarını vurgulayan Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, BioGreen ile ilgili olarak, “Şu anda dünyanın tek gündemi sürdürülebilirlik. Her sektör sürdürülebilirlik konusunda sorumluluk almalı. Yünsa olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Üretimimizin merkezinde çevre dostu, sürdürülebilir çözümler ve inovasyon var. Daha az enerji ve doğal kaynak harcayarak, daha az karbon ayak izi bırakarak doğayla daha barışık üretim için çalışıyoruz. Ekiplerimizin bu kapsamda geliştirdiği BioGreen kumaşımız bu çabalarımızın ürünü. BioGreen kumaşın üretim sürecinde petrol bazlı ürünler yerine çevre dostu yeşil kimyasal ile proses uygulaması yapılıyor. Bu sayede havaya ve suya tehlikeli seviyelerde zararlı madde salınmıyor, fosil yakıtların ortadan kalkmasıyla enerji kullanımı azalıyor. Muadillerine göre 8 kat daha düşük karbon ayak izine sahip bu apre tekniğini yünlü kumaşlarda uygulayan dünyadaki ilk ve tek firma olmak bize gurur veriyor” dedi.Doğal ve yenilenebilir kaynaklardan oluşturulan yenilikçi teknolojisi ve minimum çevresel etkisiyle BioGreen sektördeki en çevreci uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.Yünsa yakın zamanda AvoCare ismini verdiği ve yünlü kumaşa avokado yağını nüfuz ettirerek ürettiği kumaşla Türkiye’de yine bir ilke imza atmıştı.