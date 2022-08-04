YADES’te güzel vakit geçirip, eğleniyorlar

Isparta Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yaşlı Destek Merkezi’nden hizmet alan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik moral etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde eğlenerek, hoşça vakit geçirdiler. Vatandaşlar, Yaşlı Destek Merkezi’nde kendilerine olan ilgi ve alakadan çok memnun olduklarını belirterek, böyle bir hizmeti sunduğu için Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.Isparta Belediyesi tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte Dere Mahallesinde ihtiyaç sahibi 400 yaşlının korunması ve desteklenmesi ile psiko-sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda veya merkezde gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla kurduğu ve adını Gül Kokulu Çınarlar Vefa Konağı olarak belirlediği Yaşlı Destek Merkezi’ne (YADES) gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlar aldıkları hizmetlerin yanı sıra güzel vakit geçiriyorlar. Merkezde Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince rutin sağlık kontrolleri, tansiyon, şeker ölçümleri gerçekleştirilen vatandaşlar, sabah kahvaltısı ile güne başlıyor, akranlarıyla sohbet ederek, spor yapıp, çeşitli aktivitelere katılıyorlar.Sağlık İşleri Müdürlüğü Yaşlı Destek Programı kapsamında Yaşlı Destek Merkezi’ne gelen vatandaşlara yönelik moral etkinlikleri düzenleniyor. Bu kapsamda merkez önündeki yeşil alanda düzenlenen etkinlikte 65 yaş ve üstü vatandaşlar canlı müzik eşliğinde güzel bir gün geçirerek, gönüllerince eğlendiler. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunulurken etkinliğe Isparta Belediye Başkanvekili Uğur Büyükçulcu, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Ali Şenol ve Özler Erdoğan da katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar yeşillikler arasında temiz havanın tadını çıkardı, söylenen türkülerle maziye gidip, oyun havalarıyla eğlenceli anlar yaşadılar.Belediye Başkanvekili Uğur Büyükçulcu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in bir program dolayısıyla şehir dışında olduğu için etkinliğe katılamadığını, selamlarını getirdiğini söyledi. Isparta Belediyesi olarak bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Büyükçulcu, “Sizlerin katılımları ve destekleriyle birlikte Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda sürekli bir arada olmak, sizlerle vakit geçirmek bizim için de büyük bir keyif ve büyük bir onur. Bugünkü etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan ben de son derece mutluyum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu programa katılarak bu güzelliği oluşturduğunuz için sizlere de teşekkür ediyor, ellerinizden öpüyorum” ifadelerinde bulundu.Etkinliğe katılan vatandaşlar da Yaşlı Destek Merkezi’nden çok memnun olduklarını belirttiler. Merkezde çeşitli etkinlikler düzenlendiği ifade eden vatandaşlar, “Burada spor gibi birçok etkinlik yapıyoruz, ilgi ve alaka çok iyi. Belediye Başkanımız gibi personel de güler yüzlü. Rabbimiz memleketimizi daha ileriye götürsün. Evde yalnızlıktan bıkmıştık. Burada bize çok güzel bakıyorlar. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Daha önce böyle bir hizmet yoktu, başkanımız bu hizmeti getirdi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Belediye Başkanımız bizi memnun etti, Allah da onu memnun etsin” dediler.