Isparta Belediyesi şehrin batı kısmında açtığı bulvar ve bulvara bağlı inşa ettiği Mehmet Tönge Altgeçidiyle, sürücülere yaklaşık 7 km’lik bir yolda trafik ışığında bekleme yapmadan transit geçiş imkanı sunuyor. Mehmet Tönge Alt geçidinin şehrin geleceği düşünülerek inşa edildiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “2 yıl içerisinde burası Isparta’nın en büyük yükünü çeken bir alan olacak. Burası bir çevre yolu olacak. Bu alt geçit ile amacımız şehrin trafiğini azaltmak” dedi.Isparta Belediyesi şehrin Havalimanı-Keçiborlu-Gönen, Göltaş tarafından girerek şehir merkezine ulaşan İstanbul Yolunu rahatlatmak amacıyla geçen senelerde alternatif bulvarlar açtı. Bunlardan birisi de üniversitenin batı kampusu ile yeni adliye binasını birbirine bağlayan batı bulvarı oldu. Üniversiteden çıkan bir sürücünün transit geçiş yapabilmesi amacıyla Mehmet Tönge Mahallesi bölgesine de alt geçit inşa edildi. 300 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğinde 30 metre kapalı kesite sahip, gidiş-geliş 4 şeritli olarak projelendirilen alt geçit asfalt aşamasına geldi.Alt geçidin yapımının tamamlanmasıyla birlikte üniversitenden, Adliye önüne kadar 5 kilometre, yine Üniversite, yeni Zabıta Hizmet Binası ile birlikte Işıkkent’e çıkan gidiş-geliş 7200 metre uzunluğundaki yeni bulvarla da üst mahallelere ulaşım kesintisiz gerçekleşecek. Böylece İstanbul Caddesi ile Mimar Sinan Caddesinin trafik yükü de hafifleyecek.Çalışmaları son aşamaya gelen ve dolgu çalışmaları ile stabilize serimi devam eden Mehmet Tönge Mahallesi alt geçidinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak altgeçidin trafiğe açılacağını söyledi.Bölgede incelemeleri esnasında alt geçit civarında bulunan sitelerde oturan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Başdeğirmen, vatandaşların çalışmalardan dolayı herhangi bir şikayette bulunmadıklarını aktardı. Başdeğirmen, “Bir süredir burada çalışma yapıyoruz. Çalışmadan dolayı tozlu dönem oldu. Çevredeki vatandaşlarımız rahatsız oldular ama rahatsızlıktan dolayı bir kişi bile şikayette bulunmadı. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Vatandaşlarımızdan özür dilememiz gerektiğini düşünüyorum. Altyapı bittikten sonra daha güzel olacak. Ama bunu yaparken rahatsızlık verdik, bundan dolayı da özür diliyoruz” derken, vatandaşlarda hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, teşekkür ettiler.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamuoyunda Mehmet Tönge Altgeçidi için ‘Çok acil mi burası, neden şimdi yapılıyor’ şeklinde konuşmalar olduğunu dile getirerek, alt geçidinin yapılmasının öneminden bahsetti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuşmasında şunları söyledi:“Bu sözleri söyleye söyleye şehrimize altgeçitler yapamamışız. Bunlar zamanında yapılması lazımdı. Biraz ileriyi görebilmek lazım. Belediyecilik ve yatırımcılık budur. İdarecilerin ufkunun biraz açık olması gerekir. Burayı bugün yapmasak yarın buralarda yapılaşmalar olsa alttaki yağmur, kanalizasyon içme suyu, telekomünikasyon gibi tesisatlar bu yolun altına girecek. Buralar birkaç yıl içerisinde dolacaktır. Buralar dolduktan sonra altyapıdaki tesisatları deplase edecek yerimiz kalmaz. Ama o inşaatlar başlamadan altyapı hizmetini bugünden düşünerek kenarlara alabilirsek böylelikle bu yatırımları yapabiliriz”300 metre uzunluğunda bir alt geçit inşa ettiklerini ve alt geçit öncesi adliyeden gelen yol üzerinde bulunan evleri mülk sahipleriyle karşılıklı anlaşarak kaldırdıklarını ve bulvar açtıklarını anlatan Başkan Başdeğirmen, “Mehmet Tönge ile Çünür mahalleleri arasındaki yolun bölünmemesi için altgeçit olması inancıyla burayı bu hale getirdik. 3-5 yıl sonra çevredeki yapılaşmalar artacak ve burada aynen Şehir Hastanesi’nin üstündeki kavşak gibi trafik yoğunluğu başlayacak. Şimdi orada yeraltındaki deplaselerini nereye götüreceğiz diye düşünüyoruz. Hastanenin doğalgaz, kanalizasyon, yağmur suyu gibi hatları var. O hatları kaldıramadığımız için oradaki projeyi birkaç farklı şekle döndürmeye çalışıyoruz. Sürekli proje üretmeye çalışıyoruz. Devlet Demir Yolları bir proje yapmaya çalışıyor, biz bir proje yapıyoruz, Karayolları da proje yapıyor. Ama orada ideal bir şekilde uygulanacak projeyi oluşturamıyoruz. Çünkü orada altyapıdaki tesisatları deplase edecek yerleri bulamıyoruz. Hastane başlamadan önce hastanenin tesisatı oraya girmeden önce altyapı yapılsaydı hiçbir sorun olmayacaktı. Mehmet Tönge Altgeçidini ileride bir problem olmaması için bugünden yapıyoruz. Keşke şehrin içerisine önceki yıllarda 3 tane daha altgeçit yapılabilseydi. Şu anda ihtiyacımız olan yerler var. Hepsine proje hazırlamaya çalışıyoruz ama altyapılardaki yoğunluk bizi geri döndürüyor. Biz Mehmet Tönge Altgeçidini bunun için yaptık. 2 yıl içerisinde burası Isparta’nın en büyük yükünü çeken bir alan olacak. Burası bir çevre yolu olacak. Keçiborlu, Havalimanı, Kara Havacılık Okulu, Gönen, Göltaş, üniversite gibi yerlerden gelenler Işıkkent, Hızırbey gibi 8-10 mahallemize bu yoldan gidecekler. Araçlar şehre girmeyecekler. Amacımız şehrin trafiğini azaltmak. Bunun için şehir merkezindeki yolları genişletmemiz mümkün değil. 1 metre bile genişletemeyiz. O yüzden şehre giren araç sayısını azaltmamız gerekir. Bunu da alternatif yollarla, böyle bulvarlar ve çevre yollarıyla yapacağız.Üniversiteyi geçtikten sonra üniversite duvarı bittiğinde Çünür Mezarlığına gelmeden sağa döneceğiz. 7 kilometre hiç ışık görmeden üst mahallerimize bu yoldan gidebilecekler. 4 şeritli bir altgeçit yapıyoruz. Yan yollarını da oluşturuyoruz. Kanalizasyon, yağmur sularını döşedik, altyapılarını tamamladıktan sonra asfalt dökeceğiz. Yapmamız gereken belediyecilik budur diye düşünüyorum. Belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak bu güzel yatırımı bu hale getirdik. Vatandaşlarımıza ve Isparta’mıza hayırlı olsun. Asfalt dökümü ve diğer işlemlerin ardından altgeçidimizi trafiğe açarız” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından bulvarın açıldığını alt geçidin inşa edildiğini söyleyen Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, “Sayın başkanımız şehir trafiğini rahatlatmak için buraya bir altgeçit yapmak istedi. Üst mahallelerden gelenler direkt bu yoldan geçip SDÜ’ye veya Tıp Fakültesi’ne gidebilecekler. Senirkent, Gönen, Keçiborlu gibi ilçelerimizden gelen vatandaşlarda şehir trafiğine takılmadan üst mahallelere gidebilecek. Anayol olan 102 cadde dediğimiz İstanbul yolunda sürekli kaza oluyordu. Burası açılınca orada da inşallah kazalar yaşanmaz. Altgeçidi ve yolu şehrimize kazandıran Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.