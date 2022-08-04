isparta-bebek-giyim-isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Belediye Başkanı: ''Belediyecilik geleceği görebilmektir''

Belediye Başkanı: ''Belediyecilik geleceği görebilmektir''
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.08.2022 15:35
985246 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Belediyecilik geleceği görebilmektir
 
Isparta Belediyesi şehrin batı kısmında açtığı bulvar ve bulvara bağlı inşa ettiği Mehmet Tönge Altgeçidiyle, sürücülere yaklaşık 7 km’lik bir yolda trafik ışığında bekleme yapmadan transit geçiş imkanı sunuyor. Mehmet Tönge Alt geçidinin şehrin geleceği düşünülerek inşa edildiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “2 yıl içerisinde burası Isparta’nın en büyük yükünü çeken bir alan olacak. Burası bir çevre yolu olacak. Bu alt geçit ile amacımız şehrin trafiğini azaltmak” dedi.
 
Isparta Belediyesi şehrin Havalimanı-Keçiborlu-Gönen, Göltaş tarafından girerek şehir merkezine ulaşan İstanbul Yolunu rahatlatmak amacıyla geçen senelerde alternatif bulvarlar açtı. Bunlardan birisi de üniversitenin batı kampusu ile yeni adliye binasını birbirine bağlayan batı bulvarı oldu. Üniversiteden çıkan bir sürücünün transit geçiş yapabilmesi amacıyla Mehmet Tönge Mahallesi bölgesine de alt geçit inşa edildi. 300 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğinde 30 metre kapalı kesite sahip, gidiş-geliş 4 şeritli olarak projelendirilen alt geçit asfalt aşamasına geldi.
Alt geçidin yapımının tamamlanmasıyla birlikte üniversitenden, Adliye önüne kadar 5 kilometre, yine Üniversite, yeni Zabıta Hizmet Binası ile birlikte Işıkkent’e çıkan gidiş-geliş 7200 metre uzunluğundaki yeni bulvarla da üst mahallelere ulaşım kesintisiz gerçekleşecek. Böylece İstanbul Caddesi ile Mimar Sinan Caddesinin trafik yükü de hafifleyecek.
Çalışmaları son aşamaya gelen ve dolgu çalışmaları ile stabilize serimi devam eden Mehmet Tönge Mahallesi alt geçidinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak altgeçidin trafiğe açılacağını söyledi.
Bölgede incelemeleri esnasında alt geçit civarında bulunan sitelerde oturan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Başdeğirmen, vatandaşların çalışmalardan dolayı herhangi bir şikayette bulunmadıklarını aktardı. Başdeğirmen, “Bir süredir burada çalışma yapıyoruz. Çalışmadan dolayı tozlu dönem oldu. Çevredeki vatandaşlarımız rahatsız oldular ama rahatsızlıktan dolayı bir kişi bile şikayette bulunmadı. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Vatandaşlarımızdan özür dilememiz gerektiğini düşünüyorum. Altyapı bittikten sonra daha güzel olacak. Ama bunu yaparken rahatsızlık verdik, bundan dolayı da özür diliyoruz” derken, vatandaşlarda hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, teşekkür ettiler.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamuoyunda Mehmet Tönge Altgeçidi için ‘Çok acil mi burası, neden şimdi yapılıyor’ şeklinde konuşmalar olduğunu dile getirerek, alt geçidinin yapılmasının öneminden bahsetti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuşmasında şunları söyledi:
“Bu sözleri söyleye söyleye şehrimize altgeçitler yapamamışız. Bunlar zamanında yapılması lazımdı. Biraz ileriyi görebilmek lazım. Belediyecilik ve yatırımcılık budur. İdarecilerin ufkunun biraz açık olması gerekir. Burayı bugün yapmasak yarın buralarda yapılaşmalar olsa alttaki yağmur, kanalizasyon içme suyu, telekomünikasyon gibi tesisatlar bu yolun altına girecek. Buralar birkaç yıl içerisinde dolacaktır. Buralar dolduktan sonra altyapıdaki tesisatları deplase edecek yerimiz kalmaz. Ama o inşaatlar başlamadan altyapı hizmetini bugünden düşünerek kenarlara alabilirsek böylelikle bu yatırımları yapabiliriz”
300 metre uzunluğunda bir alt geçit inşa ettiklerini ve alt geçit öncesi adliyeden gelen yol üzerinde bulunan evleri mülk sahipleriyle karşılıklı anlaşarak kaldırdıklarını ve bulvar açtıklarını anlatan Başkan Başdeğirmen, “Mehmet Tönge ile Çünür mahalleleri arasındaki yolun bölünmemesi için altgeçit olması inancıyla burayı bu hale getirdik. 3-5 yıl sonra çevredeki yapılaşmalar artacak ve burada aynen Şehir Hastanesi’nin üstündeki kavşak gibi trafik yoğunluğu başlayacak. Şimdi orada yeraltındaki deplaselerini nereye götüreceğiz diye düşünüyoruz. Hastanenin doğalgaz, kanalizasyon, yağmur suyu gibi hatları var. O hatları kaldıramadığımız için oradaki projeyi birkaç farklı şekle döndürmeye çalışıyoruz. Sürekli proje üretmeye çalışıyoruz. Devlet Demir Yolları bir proje yapmaya çalışıyor, biz bir proje yapıyoruz, Karayolları da proje yapıyor. Ama orada ideal bir şekilde uygulanacak projeyi oluşturamıyoruz. Çünkü orada altyapıdaki tesisatları deplase edecek yerleri bulamıyoruz. Hastane başlamadan önce hastanenin tesisatı oraya girmeden önce altyapı yapılsaydı hiçbir sorun olmayacaktı. Mehmet Tönge Altgeçidini ileride bir problem olmaması için bugünden yapıyoruz. Keşke şehrin içerisine önceki yıllarda 3 tane daha altgeçit yapılabilseydi. Şu anda ihtiyacımız olan yerler var. Hepsine proje hazırlamaya çalışıyoruz ama altyapılardaki yoğunluk bizi geri döndürüyor. Biz Mehmet Tönge Altgeçidini bunun için yaptık. 2 yıl içerisinde burası Isparta’nın en büyük yükünü çeken bir alan olacak. Burası bir çevre yolu olacak. Keçiborlu, Havalimanı, Kara Havacılık Okulu, Gönen, Göltaş, üniversite gibi yerlerden gelenler Işıkkent, Hızırbey gibi 8-10 mahallemize bu yoldan gidecekler. Araçlar şehre girmeyecekler. Amacımız şehrin trafiğini azaltmak. Bunun için şehir merkezindeki yolları genişletmemiz mümkün değil. 1 metre bile genişletemeyiz. O yüzden şehre giren araç sayısını azaltmamız gerekir. Bunu da alternatif yollarla, böyle bulvarlar ve çevre yollarıyla yapacağız.
Üniversiteyi geçtikten sonra üniversite duvarı bittiğinde Çünür Mezarlığına gelmeden sağa döneceğiz. 7 kilometre hiç ışık görmeden üst mahallerimize bu yoldan gidebilecekler. 4 şeritli bir altgeçit yapıyoruz. Yan yollarını da oluşturuyoruz. Kanalizasyon, yağmur sularını döşedik, altyapılarını tamamladıktan sonra asfalt dökeceğiz. Yapmamız gereken belediyecilik budur diye düşünüyorum. Belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak bu güzel yatırımı bu hale getirdik. Vatandaşlarımıza ve Isparta’mıza hayırlı olsun. Asfalt dökümü ve diğer işlemlerin ardından altgeçidimizi trafiğe açarız” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından bulvarın açıldığını alt geçidin inşa edildiğini söyleyen Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, “Sayın başkanımız şehir trafiğini rahatlatmak için buraya bir altgeçit yapmak istedi. Üst mahallelerden gelenler direkt bu yoldan geçip SDÜ’ye veya Tıp Fakültesi’ne gidebilecekler. Senirkent, Gönen, Keçiborlu gibi ilçelerimizden gelen vatandaşlarda şehir trafiğine takılmadan üst mahallelere gidebilecek. Anayol olan 102 cadde dediğimiz İstanbul yolunda sürekli kaza oluyordu. Burası açılınca orada da inşallah kazalar yaşanmaz. Altgeçidi ve yolu şehrimize kazandıran Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
 
04-08-2022-mehmet-tonge-altgecit-baskan-inceleme-104-08-2022-mehmet-tonge-altgecit-baskan-inceleme-204-08-2022-mehmet-tonge-altgecit-baskan-inceleme-604-08-2022-mehmet-tonge-altgecit-baskan-inceleme-504-08-2022-mehmet-tonge-altgecit-baskan-inceleme-304-08-2022-mehmet-tonge-altgecit-baskan-inceleme-4
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DAKİ AVCILAR BU HABERE DİKKAT!
Isparta'da Tıp Literatüründe bir ilk
HABER: TÜRKİYE'NİN ALTIN PROJELERİ - YÜZDE 14'Ü HAZİNEYE
HABER AJANSI: GÜNÜN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE BAŞLIKLARI
Isparta Haber: Türkiye'de maymun çiçeği vakası yükseldi
ISPARTA'NIN KAHVALTI VE ORGANİZASYON MERKEZİ BUBBLE KİDS CAFE
HABER AJANSI: EYT'DE YENİ FÖRMÜL GÜNDEMDE!
ISPARTALI ASKERİMİZ HAİN SALDIRIDA YARALANDI
KOVİD-19 VAKA PATLAMASI: CİDDİ ARTIŞ VAR!
Organik Bebek Giyim Markası Kitikate Isparta'da!
GÜNÜN HABERLERİ VE ÖNEMLİ BAŞLIKLARI
ISPARTA HABER: GÖLCÜK'TE NEDEN AĞAÇLAR KESİLİYOR?
ISPARTA HABER: BELEDİYE'DEN VATANDAŞA DUYURU
27 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK! RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YENİ TAKVİM AÇIKLANDI!
SDÜ, ÖĞRENİMDE DÜNYA LİSTELERİNDE YER ALIYOR!
HABER AJANSI: İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM GELDİ
HABER AJANSI: GÜNÜN GÜNCEL BAŞLIKLARI
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2022 -3ISPARTA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI 2022 -3
Tehlikeli anlar! Isparta'da ev yangını olayı
DİKKAT! ISPARTA VE BÖLGEMİZDE SICAKLIK UYARISI
BANKALAR PROMOSYONLARINI DUYURDU
Isparta'da bir hırsızlık olayı daha çözüldü
DİLAN POLAT ISPARTA ŞUBESİ GÜZELLİĞİNİZE GÜZELLİK KATIYOR!
ISPARTA'DA BÜYÜK GURUR! TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUISPARTA'DA BÜYÜK GURUR! TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA-tursu-salgam-suyu-cigkofte-siparis, ISPARTA uygun avm, isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik’ten Balkırı Köyü Kadın Girişimcilerine ZiyaretEğirdir Kaymakamı Adem Çelik’ten Balkırı Köyü Kadın Girişimcilerine Ziyaret03 Ağustos 2022
SDÜ, ÖĞRENİMDE DÜNYA LİSTELERİNDE YER ALIYOR!SDÜ, ÖĞRENİMDE DÜNYA LİSTELERİNDE YER ALIYOR!28 Temmuz 2022
Belediye Başkanı: ''Belediyecilik geleceği görebilmektir''Belediye Başkanı: ''Belediyecilik geleceği görebilmektir''04 Ağustos 2022
HABER AJANSI: GÜNÜN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE BAŞLIKLARIHABER AJANSI: GÜNÜN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE BAŞLIKLARI03 Ağustos 2022
Rusya’ya ihracat artışı sürüyorRusya’ya ihracat artışı sürüyor04 Ağustos 2022
HABER: TÜRKİYE'NİN ALTIN PROJELERİ - YÜZDE 14'Ü HAZİNEYEHABER: TÜRKİYE'NİN ALTIN PROJELERİ - YÜZDE 14'Ü HAZİNEYE03 Ağustos 2022
ISPARTA'DA TEKE YÖRESİ ESİNTİSİ YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİISPARTA'DA TEKE YÖRESİ ESİNTİSİ YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ04 Ağustos 2022
ISPARTA HABER: BELEDİYE'DEN VATANDAŞA DUYURUISPARTA HABER: BELEDİYE'DEN VATANDAŞA DUYURU29 Temmuz 2022
Isparta'da 8 adet işyeri açık artırma usulüyle kiralanacakIsparta'da 8 adet işyeri açık artırma usulüyle kiralanacak03 Ağustos 2022
27 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK! RESMİ AÇIKLAMA GELDİ27 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK! RESMİ AÇIKLAMA GELDİ29 Temmuz 2022
​KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ'NDE MEZUNİYET SEVİNCİ YAŞANDI​KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ'NDE MEZUNİYET SEVİNCİ YAŞANDI03 Ağustos 2022
ISPARTALI ASKERİMİZ HAİN SALDIRIDA YARALANDIISPARTALI ASKERİMİZ HAİN SALDIRIDA YARALANDI30 Temmuz 2022
Dereceye Giren Sporcumuzdan Kaymakam Adem Çelik’e ZiyaretDereceye Giren Sporcumuzdan Kaymakam Adem Çelik’e Ziyaret03 Ağustos 2022
Isparta'da GES’e uygun kapalı pazaryeri kuruluyorIsparta'da GES’e uygun kapalı pazaryeri kuruluyor29 Temmuz 2022
Isparta Haber: Türkiye'de maymun çiçeği vakası yükseldiIsparta Haber: Türkiye'de maymun çiçeği vakası yükseldi02 Ağustos 2022
Eğirdir Altınkum Plajı Hakkında Basın DuyurusuEğirdir Altınkum Plajı Hakkında Basın Duyurusu04 Ağustos 2022
YADES’te güzel vakit geçirip, eğleniyorlarYADES’te güzel vakit geçirip, eğleniyorlar04 Ağustos 2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız Isparta'ya geldiEnerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız Isparta'ya geldi28 Temmuz 2022
Isparta fırsatını çok iyi değerlendirmenizi istiyoruzIsparta fırsatını çok iyi değerlendirmenizi istiyoruz02 Ağustos 2022
Isparta her geçen yıl daha da güzelleşiyorIsparta her geçen yıl daha da güzelleşiyor02 Ağustos 2022