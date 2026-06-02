Uluborlu’nun 795 Yıllık Hazinesi Zamana Direniyor

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde yükselen Alaaddin Camii, yaklaşık sekiz asırlık geçmişiyle sadece bir ibadethane değil, Anadolu’nun kültürel ve tarihi hafızasını da geleceğe taşıyan önemli eserlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Isparta’nın tarihi ilçelerinden Uluborlu’da bulunan Alaaddin Camii, yüzyıllara meydan okuyan mimarisi, köklü geçmişi ve bünyesinde barındırdığı tarihi değerlerle ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Anadolu Selçuklu döneminin önemli eserleri arasında gösterilen cami, yaklaşık 795 yıldır bölgenin manevi ve kültürel hayatında önemli bir yer tutuyor. Tarihi yapıya ilişkin bilgiler paylaşan Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Bakır, caminin sadece mimari yönüyle değil, taşıdığı tarihi mirasla da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tarihi kaynaklara göre Alaaddin Camii, 1231 yılında Sultan Alaaddin Keykubat döneminde inşa edildi. Dönemin mimari anlayışını yansıtan yapı; üç giriş kapısı, 33 penceresi ve güçlü akustiğiyle dikkat çekiyor. Asırlar boyunca ayakta kalmayı başaran cami, geçirdiği zorlu dönemlere rağmen özgün kimliğini korumayı sürdürüyor.

Caminin tarihindeki en önemli olaylardan biri ise 1909 yılında yaşanan büyük yangın oldu. Yangında yapı ciddi zarar görmesine rağmen minare, mihrap ve dış duvarların önemli bölümleri günümüze kadar ulaşmayı başardı. Daha sonra gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla cami yeniden ayağa kaldırılarak ibadete açıldı.

Alaaddin Camii’ni farklı kılan unsurlardan biri de bünyesinde barındırdığı tarihi yapılar. Caminin yanında yer alan ve Alaaddin Keykubat dönemine tarihlendirilen tarihi kütüphane, bölgenin eğitim ve kültür geçmişine ışık tutuyor.

Caminin haziresinde bulunan küçük türbe ise araştırmacıların dikkatini çeken önemli noktalardan biri. Yapılan incelemelerde burada Hz. Muhammed’in soyundan geldiği belirtilen Şerif Hüseyin’e ait bir mezarın bulunduğu ifade ediliyor. Türbe, Anadolu’da resmi Nakibüleşraflık kayıtlarında yer alan nadir yapılardan biri olarak gösteriliyor.

Yüzyıllardır yalnızca ibadet merkezi olarak değil, sosyal hayatın da merkezinde yer alan Alaaddin Camii’nde bugün hâlâ önemli gelenekler yaşatılıyor. Uluborlu’da nesilden nesile aktarılan bayram geleneği bunların başında geliyor.

İlçede uzun yıllardır sürdürülen geleneğe göre vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı sabahlarında önce Alaaddin Camii’nde bayram namazını kılıyor. Namazın ardından kabir ziyaretleri gerçekleştirilerek vefat eden yakınlar anılıyor. Daha sonra aile ziyaretleriyle bayram kutlamaları başlıyor.

Tarihi dokusu, mimari özellikleri ve yaşatılan gelenekleriyle Alaaddin Camii, Uluborlu’nun en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürürken, Anadolu’nun köklü mirasını da geleceğe taşımaya devam ediyor.

