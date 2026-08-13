Bilim Dünyasını Şaşırtan Canlı: Kaybettiği Organlarını Yeniden Oluşturabiliyor

Doğanın en sıra dışı canlılarından biri olarak gösterilen Aksolotl (Ambystoma mexicanum), kaybettiği uzuv ve bazı organlarını yeniden oluşturabilme yeteneğiyle bilim dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Meksika'ya özgü bu nadir amfibi, yalnızca kopan kol ve bacaklarını değil, omuriliğinin, kuyruğunun, kalbinin belirli bölümlerinin ve beyninin bazı bölgelerinin de yeniden gelişmesini sağlayabiliyor.

Bilim insanlarının uzun yıllardır üzerinde çalıştığı aksolotl, sahip olduğu rejenerasyon yeteneği sayesinde doku onarımı ve rejeneratif tıp alanında yürütülen araştırmaların merkezinde yer alıyor. Yapılan çalışmalar, bu canlıda yaralanmanın ardından hücrelerin yeniden programlanarak eksik dokuyu oluşturduğunu ve yeni oluşan uzvun çoğu zaman eski işlevini eksiksiz yerine getirebildiğini ortaya koyuyor.

Yaşamı boyunca genç kalıyor

Aksolotl'u diğer amfibilerden ayıran önemli özelliklerden biri de yaşamı boyunca larva dönemine özgü özelliklerini koruması. Bilimsel adıyla neoteni olarak bilinen bu durum sayesinde başının iki yanında bulunan tüylü dış solungaçlarıyla su altında yaşamını sürdürüyor. Gerektiğinde akciğerleriyle de nefes alabilen aksolotl, sakin yapısı ve ilginç görünümüyle dünyanın en dikkat çekici canlıları arasında gösteriliyor.

Doğal yaşam alanı tehdit altında

Doğal yaşam alanı büyük ölçüde Meksika'nın Xochimilco kanallarıyla sınırlı olan aksolotl, habitat kaybı, su kirliliği ve istilacı türler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), bu türü kritik derecede tehlike altında bulunan canlılar arasında sınıflandırıyor. Uzmanlar, doğal popülasyonun korunabilmesi için yaşam alanlarının korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Tıp dünyasına umut oluyor

Araştırmacılar, aksolotlun olağanüstü yenilenme mekanizmasını çözerek insanların omurilik yaralanmaları, organ hasarları ve çeşitli doku kayıplarının tedavisinde yeni yöntemler geliştirmeyi hedefliyor. Ancak uzmanlar, bu biyolojik sistemin henüz tam olarak çözülemediğini ve araştırmaların devam ettiğini belirtiyor.

Doğanın en dikkat çekici canlılarından biri olan aksolotl, sahip olduğu benzersiz özellikleriyle hem bilim dünyasını şaşırtmaya hem de geleceğin tıp teknolojilerine ışık tutmaya devam ediyor.