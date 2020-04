TurSEFF'ten "Salgınları önlemekte en hayati unsur alan suda verimliliği koruyalım" çağrısı

İSTANBUL - Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) de dahil çoğu salgının hijyen ile önlenebildiği, hijyen için de en hayati unsurun temiz su olduğu belirtilerek, özel sektöre ve yerel yönetimlere su verimliliği konusunda yatırımları önceliklendirmeleri çağrısında bulunuldu.

TurSEFF'ten yapılan açıklamada, bütün dünya ile birlikte Türkiye’de de koronavirüs salgını ve salgını önlemek için alınacak tedbirlerin ana gündem konusu olduğu, konuyla ilgili uzmanların alınabilecek tedbirlerin başında hijyeni saydığı anımsatıldı.

Açıklamada, Kovid-19 da dahil olmak üzere insanlığın başına gelen çoğu salgının hijyen ile önlenebildiği, hijyen için de en hayati unsurun temiz su olduğu belirtilerek, özel sektöre ve yerel yönetimlere su verimliliği konusunda yatırımları önceliklendirmeleri yönünde çağrı yapıldı.

Eski ve verimsiz su motorlarının, pompaların ve hava üfleyicilerinin yeni ve verimli teknolojilerle yenilenmesinin, su ve enerji sensörleri ve sayaçlarının, sızdıran boru ve vanaların yenilenmesinin, güneş enerjisi ile beslenen motor ve pompaların, atık su çamurundan elektrik-ısı-alternatif yakıt projelerinin, atık su geri dönüşümü ve yeniden kullanımı gibi sistemlerin TurSEFF kapsamında finanse edilebileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su hayati bir kaynak. Su gibi önemli olan ve dikkat etmemiz gereken bir başka kaynak ise enerji. Su verimliliği aynı zamanda enerji verimliliğine de destek oluyor. Su verimliliği ve atık su yatırımları yaparak su kaybı ve su sızdırma oranlarını düşürüp su verimliliği sağlanırken, enerjinin verimli kullanılması da sağlanmış oluyor. Örneğin, yatırımcılar atık çamurundan enerji üretmeye yönelik projelerle hem alternatif bir enerji kaynağına yatırım yapmış olurlar, hem de her geçen gün birikerek çevresel bir sorun haline gelen çamurun azaltılmasına bir katkıda bulunurlar. Enerji-su bağının ne kadar önemli önemli olduğu burada bir kez daha öne çıkıyor. Bu yatırımları hayata geçirmek isteyen yerel yönetimlere ve özel sektör kuruluşlarına TurSEFF'in hem finansman hem de teknik destekleriyle her zaman yanlarında olduğu mesajını vermek istiyoruz."



- "Su olmadan sağlık ve yaşam olmaz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TurSEFF Direktörü ve Stantec Türkiye Genel Müdürü Dr. Murat Sarıoğlu, suyun en önemli kaynak olduğunu, su olmadan sağlık ve yaşamın olmayacağını belirtti.

Sarıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, zaten iklim değişikliğinin de etkisiyle kişi başına düşen su miktarıyla her geçen gün biraz daha su kıtlığı yaşanan ülkeler kategorisine doğru ilerliyordu. Üzerine korona ile mücadele de eklenince su tüketiminde ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Ülkemizin ileride su kıtlığı yaşamaması için hem halka hem de kurumlara önemli görevler düşüyor. Kişisel olarak daha az su tüketerek, suyu boşa harcamayarak, duş sürelerini azaltarak, daha az su ile bulaşık ve çamaşır yıkama opsiyonlarını tercih ederek su tasarrufu sağlayabiliriz. Kurumlarımız ise su verimliliğine yönelik yatırımlarını hızlandırmalılar. TurSEFF olarak su verimliliği projelerini geniş bir yelpazede ele alıyoruz. Yerel yönetimlerin ve özel sektörün su verimliliğine yönelik yapacakları yatırımları öncelikli yatırımlar olarak ele alıp hem teknik destek anlamında hem de projelerin finanse edilmesinde her zaman yanlarındayız."