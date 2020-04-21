Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan "tarla kavgası"nda iki kişi öldü

Osmaniye'de, akrabalar arasında tarla meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Köyyeri köyünde Hacı Mehmet U. ile akrabası Mustafa U. arasında tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hacı Mehmet U. ve Mustafa U, birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti.

Ağır yaralanan Mustafa U. kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde, Hacı Mehmet U. ise Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



















