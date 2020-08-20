Türkiye’nin En Karanlık Noktası Yıldızların Eşsiz Güzelliği İle Aydınlandı

Türkiye’nin Milli Parklarında SQM ölçümü yapılmış en karanlık noktası Yenişarbademli Melikler Yaylası, (Kızıldağ Milli Parkı), “Yenişarbademli 4. Gökyüzü Gözlem Şenliği”ne ev sahipliği yaptı. Süleyman Demirel Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen gözlem şenliğinde, astronomi ve uzay bilimi meraklıları gökyüzünde yıldızların oluşturduğu manzarayı izledi.Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde Dedegöl Dağı eteklerindeki Kızıldağ Milli Parkı sınırları içinde yer alan Melikler Yaylası, bu yıl da kampçıları ve gökyüzü gözlemcilerini ağırladı. Pandemi sebebi ile kısıtlı sayıda katılımcının yer aldığı şenlikte, Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğaseverler, Jüpiter ve Satürn başta olmak üzere gökyüzü gözleminde bulundu.Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, gökyüzü gözlem şenliğine gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını belirterek Melikler Yaylasını, yıllardır yapılan ölçümler sonucunda Türkiye’nin Milli Parkları arasında SQM ölçümü yapılmış "en karanlık bölgesi” olarak tespit ettiklerini söyledi.Yaylanın "Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı" olmaya aday olduğunu belirten Çakmak, yaylada her yıl gökyüzü gözlem şenliği düzenlendiğini vurgulayarak, "Bu yıl sosyal mesafeyi korumak için sınırlı sayıda katılımcıyla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Melikler Yaylası, astrofotoğrafçıları (gökyüzü fotoğrafçıları) için bulunmaz bir yer. Buraya gelen gökyüzü aşıkları, gece astrofotoğrafçılık çalışmasıyla gökyüzünün güzelliklerini fotoğraflıyor." dedi.Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata ise Melikler Yaylasını turizme kazandırmak istediklerini, yaylanın özellik ve potansiyelini değerlendirerek uzun soluklu bir gelişim planı çalışması yürüttüklerini kaydetti.