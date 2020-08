Atıklardan Kritik Metallerin Geri Dönüşümü Projesine Yaklaşık 1 Milyon Avro Destek

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Akçil’in koordinatörlüğündeki “Bio-assisted Closed loop recycling of E-Mobility Metals from waste PCBs and Li-Ion Batteries” atık pillerin değere dönüştürülerek ekonomiye kazandıracak projesi 1 milyon Avro’ya yakın hibe desteği almaya hak kazandı.Avrupa Birliğinin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak amacıyla oluşturduğu HORIZON 2020 Hibe Programı ERA-MIN Projelerinin sonuçları açıklandı. Buna göre Üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Akçil’in atıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan projesine Ar-Ge desteği verilerek projenin tamamlanması hedefleniyor. Üç ülkeden (Türkiye-Fransa-Belçika) beş ortaklı gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Ar-Ge projesi (BaCLEM), e-taşınabilir metallerin geri kazanımı için yenilikçi bir teknoloji geliştirmeyi amaçlıyor. Proje, teknoloji boşluğunu dolduracak ve kaynakların geri kazanılmasında, baskılı devre kartları ve kullanılmış Li-iyon pillerin geri dönüşümünde AB'nin rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olacak. Atığı değere dönüştürerek döngüsel ekonomiye de destek vermeyi hedefleyen proje iki yılda tamamlanacak.