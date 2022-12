Bu yıl eğitim öğretime başlayan Aliköy- Küçükhacılar Anasınıfı’nın iç mekan düzenlenmesine katkılar sunan Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi üyelerine okulda düzenlenen törenle Vali Aydın Baruş tarafından plaket takdim edildi.Plaket töreni öncesinde konuşan Vali Baruş sivil toplum kuruluşlarının eğitime verdiği desteği çok önemsediklerini belirterek “Buradaki okulumuz anasınıfı olarak faaliyete başladı ve şu anda anaokulu statüsüne geldi. 3 sınıfımızda 56 yavrumuz eğitim görüyor. Türk milli eğitiminin temel amacı; Vatan ve millet sevgisine haiz, ülkesini ve milletini her şeyden üstün tutan, insaniyet değerlerine sahip, bilinçli gençler ve çocuklar yetiştirmektir. Bu anlamda anaokulu öğretimi çok çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığımız da zaten ana sınıflarındaki ve anaokullarındaki yavrularımızın eğitimlerine devam etmeleri için her türlü katkıyı ve olanağı sağlıyor. Bu eğitim çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla imkân bulunan bütün köylerimizde ana sınıfı açıyoruz. Öğrenci sayımız yeter ki olsun, yeterli olsun. Bu anlamda buradaki öğrenci mevcudu da son derece iyi durumda. 56 tane yavrumuzu buradan yetiştirip inşallah ilkokula yolcu edeceğiz. Bu okulumuzda aynı zamanda Köy Yaşam Merkezi oluşturduk. Bu anlamda burası artık köyün bir yaşam merkezi haline geldi. Türk Kadınlar Birliği'nin okulumuza vermiş olduğu katkı çok anlamlı, biz sivil toplum kuruluşlarımızın her zaman eğitimin yanında olmasını arzu ediyoruz. Çünkü eğitim bir memleketin en önemli meselesi. Eğitimde iyi durumdaysanız gelecekte sağlıklı ve bilinçli nesillere sahip olursunuz, insan kaynağınız güçlenir ve kalkınmadaki hamlelerimiz çok daha kuvvet bulur. Bugün Isparta olarak anasınıfı ve anaokullarına yüzde 97’ye varan devam oranıyla çok başarılıyız ” dedi.Konuşmaların ardından Vali Baruş Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi Başkanı Semiramis Zehra Karataş’a tüm üyeler adına okula sundukları katkılardan dolayı plaket ve çiçek takdim ederek teşekkür etti.Sonrasında Vali Baruş sınıfları gezerek minik öğrencilerle sohbet etti ve dernek üyelerinin hazırladığı çeşitli eğitim materyallerini öğrencilere hediye etti.Son olarak anaokulunda devam eden dikiş-nakış kursu sınıfını da ziyaret eden Vali Baruş kursiyerlerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.