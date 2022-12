Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2022 faaliyet programında yer alan Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası ile Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Isparta’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin birçok ilinden 5000’e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonaya katılmak üzere Isparta’ya gelen Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in her konuda kendilerine destek verdiğini dile getirerek, “Bu müsabakaların yapılmasında, turnuvanın düzenlenmesinde belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiler. Başkanımıza bu noktada çok teşekkür ediyorum” dedi.Geldikleri ilk günden beri Isparta’nın samimi, sıcak ilgi ve alakaları ile karşılaştıklarını söyleyen Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin de hakem, antrenör, sporcuların bu güler yüzden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirtti. Şahin, “Bende bu teşekkürü onların adına Sayın Başkanımıza iletiyorum. Isparta bir gül şehri, bugün burada mini bir olimpiyat yapılıyor, 5 bine yakın sporcu yarışıyor. Isparta bugün bir spor şehri oldu. Bundan sonrada Isparta’mızı bir spor şehri olarak anmaya ve burada şampiyonaları yapmak için gayret etmeye devam edeceğiz” görüşlerinde bulundu.Şehrin güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını, bu müsabakaların Isparta’da yapılmasına katkı sunan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin’e, yönetim kurulu üyelerine ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen’e teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Isparta’da böyle bir etkinliğin yapılmış olması bizleri de mutlu etmiştir” dedi.Başkan Başdeğirmen, Isparta’nın bir sporcu şehri olma yolunda hızla ilerlediğini, belediye olarak sporla ilgili her yaş gurubu için altyapı oluşturduklarını aktararak şehre kazandırdıkları spor yatırımlarıyla ilgili bilgiler verdi.Sporun ülkeye ve insanlara ne kadar katkı sunduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Günümüzün teknolojiyle iç içe olduğu bir zamanda, çocuklarımızın kendilerini teknolojiye çok daha fazla vermelerinin doğru olmadığını, teknolojinin sadece ihtiyaç olduğu zaman kullanılması gerektiğinin bilincinde hareket ederek çocuklarımızı daha çok evden çıkararak doğanın içerisinde olmasını sağlamak amacındayız. Bu yüzden spor alanında yapmış olduğumuz çalışmaları çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası ile Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonasının Isparta’da düzenlenmesinin şehrin tanıtımı açısından da önemli olduğunu aktaran Başdeğirmen, bundan sonraki şampiyonalara ve etkinliklere de ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Başdeğirmen, “Sizlere, sporcularımıza kapımız her zaman açık. Turnuvaların şehrimizde düzenlenmesi Isparta’mızın tanıtımına ve turizmine de katkı sağlayacağı inancındayım. Sizlere ve yönetim kurulu üyelerimize şehrimize vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.