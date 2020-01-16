TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ

Lisemiz Isparta Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun sosyal sorumluluk projesine destek verdi

Isparta Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda uygulanan "Beş Taş Finansal ve Sosyal Okuryazarĺık Projesi" kapsamında lisemizde kermes yapıldı. Kermeste Isparta Özel Eğitim Uygulama Okulu Velileri ile Okulumuzun Okul Aile Birliği Üyelerinin yaptığı el ürünleri kermeste yer aldı.Kermesten elde edilen gelirin bir bölümü çocuklara cep harçlığı olarak verilecek bir bölümü de LÖSEV'e bağışlanacak.Isparta Özel Eğitim Uygulama Okulundan gelen öğrencilerle 10.sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar Atölyesinde ve Müzik Dersliğinde ortak aktiviteler gerçekleştirdiler.Görsel Sanatlar Atölyesinde öğrencilerimiz birlikte büyük bir meleğin kanatlarını boyarken Müzik Dersliğinde ise öğrenciler müzik aletleri çaldılar ve hep birlikte şarkı söyleyip dans ettiler.Bu etkinlikle öğrencilerimiz farklılıklara saygı duymayı, yardım etmeyi ve paylaşmayı deneyimlediler.TED Isparta Koleji-Türk Eğitim Derneği