Isparta'nın Gönen ilçesini tanıyalım Tarihte Gönen

Isparta'nın Gönen ilçesini tanıyalım Tarihte Gönen
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GÖNEN
Isparta’ya 25 km uzaklıkta olan ilçenin yüzölçümü 372 km², rakımı 1050 metredir. İlçe 1850 metre yükseklikteki Tınaz Tepe’nin hafif meyilli yamaçlarında bir yerleşim merkezidir. Gül toplama dönemlerinde Güneykent’e gelip, burada gül toplama faaliyetlerine katılıp kendi gül yağınızı üretebilirsiniz.

Tarihte Gönen
İlçe sınırları içindeki Gönen Höyük ve Senirce Höyük üzerinde Tunç Çağ (MÖ 3000-1200) yerleşimleri bulunmaktadır. Roma Döneminde, bugünkü Gönen İlçesi civarında kurulan Conana Kenti hakkında fazla bilgi yoktur.
1182 yılından önce Gönen, Keçiborlu ve havalisi Selçuklu egemenliğine girmiş, Isparta ve civarının 1204 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı III. Kılıçarslan tarafından fethedilerek Türk hakimiyetine katılmasıyla bölgenin Selçuklu egemenliğine girişi tamamlanmıştır. 1301 yılında Hamitoğulları Beyliği hakimiyetine giren Gönen civarı, 1380 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Yunus Emre Türbesi
Gönen’in doğusunda çam ormanları arasında Yunus Emre’nin türbesinin olduğuna inanılır. Yunus Emre’nin gönül dostları, Gönen’in Pazar Mahallesinde, Manastır denilen mevkisinde bulunan türbeyi Yunus Emre ve hocası Taptuk Emre’ye mal etmişlerdir. Türbenin girişinden itibaren sağ başta sıra ile Yunus Emre, Taptuk Emre, Buharalı Sinan Efendi, Vakıf Kurucusu Şeyh Sadettin Efendi mezarlarının bulunduğuna inanılır. İlçede her yıl Haziran ayında, Yunus Emre’yi Anma ve Aşure Şenlikleri yapılmaktadır.
Güllerin Göklere Güldüğü Yer; Güneykent
Güneykent Kasabası Isparta’ya 40 km, Gönen’e ise 13 km uzaklıktadır. Isparta’nın en güzel güllerinin yetiştiği yerler arasında Güneykent Kasabası da yer alır.
Gül toplama dönemlerinde Güneykent’e gelip, burada gül toplama faaliyetlerine katılıp kendi gül yağınızı üretebilirsiniz. Güneykent’in mis kokulu gül bahçelerinde gül toplarken, gülün kokusunu ciğerlerinize kadar çekip, yaşam sevincinizin arttığını hissedebilirsiniz. Gül toplayan kadınların söylediği türküler neşenizi iyice arttırır. Güneykent’e Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistlerin gül toplamaları, dikkatinizi her zaman çekecektir.  
Kasabada, gül toplayan kadınların duygularını yansıtarak ürettikleri gül toplayan kadın figürleri, heybeler, düz dokumalar ve iğne oyaları Güneykent’ten götürebileceğiniz en güzel hediyelerdir. Her biri bir el emeği olan bu ürünler yörenin tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır.
Güneykent Kasabası’na geldiğiniz zaman sizi Yunus Emre’nin heykeli karşılar. Gönen ilçesi dışında Güneykent Kasabası’nda da Yunus Emre’nin mezarının olduğuna inanılmaktadır. Kültür Varlığı olarak da tescil edilen Yunus Emre’nin mezarı birçok ziyaretçi çekmektedir. 

Sinan Dede Türbesi
Gümüşgün Köyü’nde bulunan sekizgen planlı türbe, içten tavanı kontrplak kaplı, dıştan kırma çatılıdır. Çatısının üzeri Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Türbenin giriş kısmında taç kapı, sivri kemerli ve kenarlar dışbükey silmelidir. Türbe sekizgen planlı blok taş platform üzerinde inşa edilmiştir. Dört kenarda, altta dikdörtgen üstte daha küçük aydınlık pencereleri vardır. Alttaki bazı pencereler sonradan iptal edilerek pencere boşlukları kapatılmıştır.
Conana Antik Kenti
Gönen İlçesinin doğusunda yer alan antik kent, 1879 yılında tespit edilmiştir. Şehirde MÖ I. yüzyıldan itibaren sikke basıldığı bilinir. İmparatorluk sikkelerinin basımı İmparator Hadrianus’dan (MS 117-138) Gallienus (MS 260-268) dönemine kadar sürer. Arazide fazla bir kalıntı görülmez. İlçe sınırları içinden çıkan mimari parçalar ve bol miktardaki mezar stelleri Isparta Müzesi’ne nakledilmiştir.

Eski Hamam
Camii Mahallesinde bulunan hamam soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşur ve kare planlıdır. Hamamın önünde bulunan ve hamama sonradan eklendiği düşünülen geniş kare mekan kiremit çatılıdır.

Demirci Mehmet Efe Konağı
İğdecik Köyü’nde bulunan konak 19. yüzyıl sivil mimari örneklerindendir. Yarı bodrumlu, zemin üzeri bir katlıdır. 

 
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