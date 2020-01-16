TARIM BAYRAMI ISUBÜ'de KUTLANDI

10 Ocak 1846 tarihinde Mekteb-i Zirai Şahane’nin kurulmasıyla başlayan ve her yıl 10 Ocak'ta ''TARIM BAYRAMI' adıyla kutlanan, Tarım öğretiminin 174’üncü yıldönümü kutlamalarına Bölge Müdürülüğü olarak katılım sağlandı.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşen törene Isparta Valisi Sn.Ömer SEYMENOĞLU ve Üniversite Rektörü Prof.Dr. Sn.İbrahim DİLER'in yanısıra,Bölge Müdürümüz Sn.Mahmut BERBER ve çeşitli kuruluşların temsilcileri katıldı.Üniversite Yönetimi tarafından Tarıma katkılarından Dolayı Bölge Müdürümüz Sn.Mahmut BERBER'e de plaket takdim edildi.DSİ 18.Bölge Müdürlüğü-Isparta