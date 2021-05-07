Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, Sorkuncak Köyündeki Lavanta Bahçelerinde İncelemelerde Bulundu

Kaymakamımız Adem Çelik Sorkuncak Köyünde geçtiğimiz yıllarda dikimi gerçekleştirilen lavanta bahçelerinde incelemelerde bulundu.Kaymakamımız Adem Çelik, Eğirdir ilçemiz başta olmak üzere Isparta ili ve Bölgemiz için alternatif turizm anlamında önemli katkılar sağlayacak olan Sorkuncak Köyünde Lavanta Bahçelerindeki çalışmaları yerinde ve bizzat kontrol etmek kaydı ile takip ediyor.İnceleme sırasında Kaymakam Çelik’e, Sorkuncak Köyü Muhtarı Muhammet Ali Ertürk, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Saniye Domaç ve Ağaçlandırma Teknikeri Tuğba Uysal eşlik etti.Lavanta Bahçelerinde Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından planlaması yapılarak köylüler ile işbirliği içerisinde Lavantaların çapalaması gerçekleştirildi.Eğirdir Kaymakamlığı