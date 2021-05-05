Isparta’nın ilk Sakin Şehri Yalvaç

Isparta’nın ikinci Sakin Şehri unvanına sahip Eğirdir

Türkiye’de ilk olarak İzmir’in Seferihisar ilçesi ile başlayan ve dünyada 264 kent, ülkemizde ise sadece 18 ilçeye verilen Cittaslow (Sakin Şehir) sertifikasını, Isparta’nın 2 ilçesi, almaya hak kazanmıştır., tarih öncesi çağlardan bu yana binbir çeşit medeniyete ev sahipliği yapmış, ziyaretçilerine adeta 1 günde 5000 yılı birden yaşatan bir kültür noktasıdır. Anadolu’nun bir zamanlar belki de en işlek coğrafyasına, tüm yolların, yolcuların buluştuğu bir konuma sahip Yalvaç’ı gezmekle, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yaşamlardan kıymetli el işçiliklerine, geleneksel mahalle fırınları ve mutfak kültürüyle, tarihi kalıntılardan günümüze uzanan kültürel etkileşimlerine zengin ve keyifli bir yolculuğa çıkmış olacaksınız., Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, Eğirdir Kalesi ile Hızırbey Camisi ve Dündarbey Medresesi gibi tarihi yerlere sahiptir. Eğirdir halkı tarafından Atatürk’e verilen Can Adası ve Yeşil Adası, Dağ Komando Okulu, Kasnak Meşesi ve Sığla Ormanları, elması, Eğirdir’de görülen Apollon Kelebeği ile 7 renkli göl adıyla anılan Türkiye’nin 4. büyük gölü görülmeye değerdir.