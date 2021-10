Isparta’da göreve geldiği günden itibaren kadınların kooperatifleşerek ekonomik faaliyetlere katılmasına büyük önem veren ve her fırsatta kadınları buna teşvik eden Vali Ömer Seymenoğlu yeni kurulan Senir Güçlü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi başkan ve üyeleriyle bir araya geldi.Konuklarına kooperatiflerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Seymenoğlu kadınların ekonomik faaliyetlerde biz de varız demelerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek her zaman olduğu gibi kadın kooperatiflerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.Senir Güçlü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şerife Dündar ise beldelerinde çokça yetiştirilen gül ve lavanta ürünleri başta olmak üzere üyelerince hazırlanan yöresel gıdaların satışını yaparak gelir elde etmeyi amaçladıklarını belirterek kendilerine her türlü desteği sunan Vali Seymenoğlu’na teşekkür ettiler.