ISPARTA EMNİYETİ SOSYAL MEDYA KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ
KRİZ ORTAMINDA DEZENFORMASYONLA MÜCADELE
- Kriz dönemlerinde sosyal medyada bilgi akışına dikkat edin.
- Yayılan her içeriğin bir iddia olduğunu göz önünde bulundurun ve ilk görüşte inanmayın.
- Sosyal medyada karşılaşılan bilgileri, resmî kurum ve kuruluş kaynaklarından teyit edin.
- Sahte ve yalan haberlerle mücadele için, paylaşmadan önce bilgiyi teyit edin.
- Kaynağı bilinmeyen bir bilgiyi paylaşmayın, asılsız bilgilerin yayılmasının önüne geçin.
KRİZ ORTAMINDA SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI VE DEZENFORMASYON
- Doğal afet, terör eylemi, toplumsal olay gibi kriz durumlarında sosyal medyada fazlasıyla bilgi kirliliği görülür.
- Bazı kişiler provokasyon amacıyla kriz dönemlerinde ortamı oldukça etkin kullanırlar.
- Sosyal medya kullanıcılarını sahte belge ve montaj görsellerle yanlış bilgilendirirler.
- Üzerinde oynanmış ses kayıtlarını, asılsız söylenti ve dedikoduları, sahte sosyal medya hesaplarından gelişigüzel paylaşıp dezenformasyona sebep olurlar.
- Dikkat
- Şüphe
- Teyit
#SİBERAY